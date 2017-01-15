МИНСК, 16 янв — Sputnik. Главное управление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Витебской области выявило факты завышения цен на мукомольную продукцию со стороны ОАО "Витебский комбинат хлебопродуктов", сообщили Sputnik в пресс-службе МАРТ.

В ходе проверки было установлено, что предприятие реализует муку хлебозаводам по ценам, которые установлены для реализации этой продукции в розницу. Таким образом, предприятие нарушило одну из статей закона Беларуси "О ценообразовании".

Экономический суд Витебской области оштрафовал предприятие и начальника отдела маркетинга комбината.

По решению суда комбинат заплатит штраф в размере вдвое выше разницы между фактической выручкой за муку и плановым ее показателем — это 852,6 рублей.

Начальник отдела маркетинга оштрафован на одну базовую величину (21 рубль на момент совершения административного правонарушения).

Постановления суда вступили в законную силу 31 декабря 2016 года, ОАО "Витебский комбинат хлебопродуктов" их не обжаловалою

В МАРТ также отметили, что Витебский комбинат хлебопродуктов включен в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на территории Витебской области по позиции "мука для хлебопечения".

Теперь предприятие обязано устанавливать цены на муку для хлебопечения путем их декларирования.