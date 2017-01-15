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МАРТ оштрафовал Витебский хлебзавод за завышение цен на муку
16.01.2017 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Главное управление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Витебской области выявило факты завышения цен на мукомольную продукцию со стороны ОАО "Витебский комбинат хлебопродуктов", сообщили Sputnik в пресс-службе МАРТ.
В ходе проверки было установлено, что предприятие реализует муку хлебозаводам по ценам, которые установлены для реализации этой продукции в розницу. Таким образом, предприятие нарушило одну из статей закона Беларуси "О ценообразовании".
Экономический суд Витебской области оштрафовал предприятие и начальника отдела маркетинга комбината.
По решению суда комбинат заплатит штраф в размере вдвое выше разницы между фактической выручкой за муку и плановым ее показателем — это 852,6 рублей.
Начальник отдела маркетинга оштрафован на одну базовую величину (21 рубль на момент совершения административного правонарушения).
Постановления суда вступили в законную силу 31 декабря 2016 года, ОАО "Витебский комбинат хлебопродуктов" их не обжаловалою
В МАРТ также отметили, что Витебский комбинат хлебопродуктов включен в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на территории Витебской области по позиции "мука для хлебопечения".
Теперь предприятие обязано устанавливать цены на муку для хлебопечения путем их декларирования.
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Штраф пришлось уплатить и главному маркетологу комбината хлебопродуктов, теперь предприятие обязано устанавливать отпускные цены путем их декларирования.
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