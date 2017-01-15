﻿ Гарантии будущего трудоустройства внесут в Кодекс об образовании. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гарантии будущего трудоустройства внесут в Кодекс об образовании

16.01.2017 10:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Гарантии трудоустройства выпускников, которые учились не только на бюджетной основе, но и на платной будут предусмотрены в новой редакции Кодекса об образовании, сообщил начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович.

Гарантии будущего трудоустройства внесут в Кодекс об образовании
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава Минобразования: студенты-бюджетники должны работать в Беларуси

Изменения в Кодекс об образовании были анонсированы министром Игорем Карпенко, а некоторые из предложений уже были опубликованы — в частности, касающиеся среднего образования.

"При внесении изменений и дополнений в раздел новой редакции кодекса, касающийся высшей школы, основной акцент был сделан на сохранении и соблюдении национальных интересов, преемственности образования, накопления нашего лучшего опыта, который был наработан в прошлые годы. Учитывались также мировые наработки и европейские подходы", — рассказал Касперович изданию "Настаўніцкая газета".

По словам Касперовича, особое внимание специалисты предлагают уделить развитию дистанционного и сетевого обучения в белорусских университетах и институтах. Уже сейчас в ряде вузов, в том числе и в БГУ, существует возможность часть знаний получать через интернет — на специальном сайте и при помощи видеолекций.

"Важным моментом можно считать и то, что в новой редакции кодекса будут предусмотрены гарантии трудоустройства выпускников, которые учились в во не только на бюджетной основе, но и на платной. Такие выпускники по своему желанию могут получить направление на работу и будут иметь статус молодого специалиста", — пообещал представитель Минобразования.

Как отметил чиновник, получал вузы и большую свободу в части наполнения учебных программ.

"Вместо типовой учебно-программной документации предусматриваются прикладные учебные планы, в рамках которых в университетах появится гораздо больше свободы относительно формирования содержания образования", — анонсировал Касперович.

Касперович добавил, что одной  из основных задач министерства сегодня является налаживание контакта с заказчиками кадров, что "позволит сформировать такую траекторию обучения, которая могла бы в наибольшей степени удовлетворить спрос рынка труда в высококвалифицированных специалистах".

Предполагается, что изменения в Кодекс об образовании могут быть рассмотрены белорусскими депутатами до 1 июля этого года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские высшие учебные заведения будут развивать сетевое обучение, а при формировании учебных программ получат больше свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Два замдиректора учебных учреждений в Могилеве пойдут под суд за "содействие при поступлении"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика