МИНСК, 16 янв — Sputnik. Гарантии трудоустройства выпускников, которые учились не только на бюджетной основе, но и на платной будут предусмотрены в новой редакции Кодекса об образовании, сообщил начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава Минобразования: студенты-бюджетники должны работать в Беларуси

Изменения в Кодекс об образовании были анонсированы министром Игорем Карпенко, а некоторые из предложений уже были опубликованы — в частности, касающиеся среднего образования.

"При внесении изменений и дополнений в раздел новой редакции кодекса, касающийся высшей школы, основной акцент был сделан на сохранении и соблюдении национальных интересов, преемственности образования, накопления нашего лучшего опыта, который был наработан в прошлые годы. Учитывались также мировые наработки и европейские подходы", — рассказал Касперович изданию "Настаўніцкая газета" .

По словам Касперовича, особое внимание специалисты предлагают уделить развитию дистанционного и сетевого обучения в белорусских университетах и институтах. Уже сейчас в ряде вузов, в том числе и в БГУ, существует возможность часть знаний получать через интернет — на специальном сайте и при помощи видеолекций.

"Важным моментом можно считать и то, что в новой редакции кодекса будут предусмотрены гарантии трудоустройства выпускников, которые учились в во не только на бюджетной основе, но и на платной. Такие выпускники по своему желанию могут получить направление на работу и будут иметь статус молодого специалиста", — пообещал представитель Минобразования.

Как отметил чиновник, получал вузы и большую свободу в части наполнения учебных программ.

"Вместо типовой учебно-программной документации предусматриваются прикладные учебные планы, в рамках которых в университетах появится гораздо больше свободы относительно формирования содержания образования", — анонсировал Касперович.

Касперович добавил, что одной из основных задач министерства сегодня является налаживание контакта с заказчиками кадров, что "позволит сформировать такую траекторию обучения, которая могла бы в наибольшей степени удовлетворить спрос рынка труда в высококвалифицированных специалистах".

Предполагается, что изменения в Кодекс об образовании могут быть рассмотрены белорусскими депутатами до 1 июля этого года.