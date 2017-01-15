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Шорец поручил расчистить Минск от снега за два дня
16.01.2017 10:58 — Новости Общества | Tut.by
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец потребовал обеспечить уборку снега в Минске в течение ближайших двух суток. Соответствующее распоряжение он отдал сегодня во время оперативного совещания в мэрии.
Андрей Шорец раскритиковал администрации районов столицы, а также соответствующие службы за неуделение должного внимания работе по расчистке города от снега. «Нам дано двое суток на уборку снега. Возможностей и ресурсов для этого у всех заинтересованных служб достаточно. Надо просто заставить людей работать и не бояться привлекать к ответственности при необходимости. Хаотичного нагромождения снега в городе быть не должно», — потребовал председатель Мингорисполкома.
В субботу, 14 января, в Минске прошел обильный снегопад. За сутки в столице был отмечен прирост снежного покрова на 10 см (с 16 до 20 см).
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"Надо просто заставить людей работать и не бояться привлекать к ответственности при необходимости. Хаотичного нагромождения снега в городе быть не должно", -...
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