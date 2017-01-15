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Шорец поручил расчистить Минск от снега за два дня

16.01.2017 10:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец потребовал обеспечить уборку снега в Минске в течение ближайших двух суток. Соответствующее распоряжение он отдал сегодня во время оперативного совещания в мэрии.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Андрей Шорец раскритиковал администрации районов столицы, а также соответствующие службы за неуделение должного внимания работе по расчистке города от снега. «Нам дано двое суток на уборку снега. Возможностей и ресурсов для этого у всех заинтересованных служб достаточно. Надо просто заставить людей работать и не бояться привлекать к ответственности при необходимости. Хаотичного нагромождения снега в городе быть не должно», — потребовал председатель Мингорисполкома.

В субботу, 14 января, в Минске прошел обильный снегопад. За сутки в столице был отмечен прирост снежного покрова на 10 см (с 16 до 20 см).

 
Теги: Минск
 
 
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"Надо просто заставить людей работать и не бояться привлекать к ответственности при необходимости. Хаотичного нагромождения снега в городе быть не должно", -...

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