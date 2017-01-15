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Синоптики прогнозируют на неделе морозную погоду и потепление к выходным

16.01.2017 10:57 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 16 января. На текущей неделе синоптики прогнозируют неустойчивую умеренно морозную погоду, во второй половине — потепление до оттепели.

"Погода предстоящей недели будет спокойной, но разной. Большую часть недели столбики термометров будут ползти вниз, и только в четверг днем повеет теплом, и столбики термометров начнут прибавлять к своим показаниям", — сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, первую половину недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе.

Во вторник, 17 января, в отдельных районах республики небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 4—10°С, при прояснениях минус 11—13°С, днем минус 2—8°С.

В среду, 18 января, преимущественно без осадков. В отдельных районах республики слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 8—15°С, при прояснениях до минус 18°С; днем минус 4—9°С.

В четверг, 19 января (на Крещение), ожидается умеренно морозная погода: ночью минус 5—11°С, по юго-восточной половине минус 12—16°С, при прояснениях до минус 18°С; днем от 0 по северо-западу до минус 7°С по югу. Ночью в крайних северных районах небольшой снег. Днем преимущественно по северной половине республики кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по северо-западу днем с дождем), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

"Далее власть над погодой возьмет Атлантика, и в Беларусь вновь устремится согретый Гольфстримом теплый и влажный воздух и температура начнет повышаться, причем теплее будет по северу, прохладнее по югу страны", — отметил синоптик.

В пятницу, 20 января, в отдельных районах республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 1—8°С, при прояснениях по юго-западу до минус 11°С; днем минус 5 — плюс 2°С.

В субботу, 21 января, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0 — минус 7°С, днем минус 3 — плюс 2°С.

В воскресенье, 22 января, в отдельных районах республики кратковременный снег, мокрый снег, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 1—8°С, при прояснениях до минус 11°С; днем минус 5 — плюс 2°С.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 января. На текущей неделе синоптики прогнозируют неустойчивую умеренно морозную погоду, во второй половине — потепление до оттепели. "Погода...

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