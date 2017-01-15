Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по учебной работе Могилевского областного кадетского училища и бывшего заведующего хозяйством областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов «Спартак-35», которые обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые, действуя совместно, предлагали родителям детей, поступающих в ГУО «Могилевское областное кадетское училище», за определенную сумму оказать содействие при сдаче вступительных испытаний и последующем поступлении. Денежные средства передавались обвиняемым после того, как происходило зачисление детей на обучение. Установлены 3 факта получения взяток в общей сумме 800 долларов США.

С некоторых родителей незаконное вознаграждение обвиняемый не брал, так как имел желание установить и сохранить с ними дружеские отношения с целью получения в будущем взаимных услуг в решении вопросов личного характера. В связи с этим он обеспечил их детям-абитуриентам переписывание диктантов по русскому и белорусскому языкам.

Кроме того, следствие установило, что обвиняемый под предлогом решения вопроса о зачислении в училище девятиклассника, заранее не намереваясь выполнять принятое на себя обязательство по оказанию какой-либо помощи, получил от родителей поступающего имущество общей стоимостью 77 рублей (с учетом деноминации).

По результатам представления, внесенного следователем в рамках расследования уголовного дела, восстановлены нарушенные права и интересы двух несовершеннолетних, которым незаконно было отказано в поступлении. В ноябре 2016 года указанные лица зачислены в кадетское училище, а директор указанного учреждения образования освобожден от занимаемой должности.

Полученные доказательства явились основанием для предъявления задержанным обвинения по ч. 1 ст. 209; ч. 1 ст. 430; ч. 5 ст. 16, ч. 1 ст. 431 и ч. 2 ст. 424 (Мошенничество, получение взятки, подстрекательство к даче взятки и злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

На имущество обвиняемых, в том числе на денежные средства, объекты недвижимости, автомобили, наложен арест. Мера пресечения в отношении них остается прежней — заключение под стражу .

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.