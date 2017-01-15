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За убийство двух собак житель Пинского района получил штраф, год условно и лишился пикапа Nissan
16.01.2017 11:34 — Новости Общества | Tut.by
16 января в суде Пинского района и города Пинска огласили приговор жителю деревни Пачапово, Сергею Жуковину, который
По версии следствия, 31 октября 2015 года в деревне Почапово обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки в пса по кличке Малыш. Почти год спустя, 13 октября 2016-го, в этом же населенном пункте он расстрелял еще одного питомца односельчан — дворнягу Жорика. Обе жертвы самовольного отстрела были домашними животными.
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Сергея Жуковина также обязали выполнить 120 часов общественно полезных работ, выплатить 100 базовых величин штрафа (2300 рублей), а также возместить хозяевам застреленной собаки по кличке Малыш 1000 рублей компенсации морального вреда. Владелец второй собаки, который также проходил в качестве потерпевшего, претензий материального характера к Сергею Жуковину не предъявлял.
Пневматическая винтовка и пикап-эвакуатор Nissan Navara, который был для обвиняемого источникам заработка, конфискованы, как средства совершения преступления. Напомним, на транспортном средстве мужчина преследовал раненного пса по кличке Жорик, чтобы добить. Во время допроса он рассказал следующее:
— Стрелял (в Жорика — TUT.BY) просто так. Прицельно, в область левой лопатки, туда, где сердце. Считаю, что попал. Собака убежала. Я ее хотел добить, потому сел в свой автомобиль Nissan Navara и поехал искать. Собаку увидел на улице, где дорога к кладбищу. Там произвел третий выстрел. Также под лопатку слева. И точно попал. Собака побежала по улице Ленина на улицу Советскую. Там легла у дома № 8 (возле дома своих хозяев. — TUT.BY). Я ее выжидал на перекрестке, но она не бежала. Я подъехал к ней, вышел из машины, выстрелил в область груди. Она взвизгнула и убежала во двор.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Ему также дали штраф, назначили испытательные работы и обязали выплатить потерпевшей стороне моральный вред.
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