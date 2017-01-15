Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по региону установило факты неправомерного применения отпускных цен на мукомольную продукцию на «Витебском комбинате хлебопродуктов», сообщает сайт ведомства.

Комбинат продавал мукомольную продукцию для хлебопечения по отпускным ценам, установленным для реализации в розничной торговле. Этим предприятие нарушило закон «О ценообразовании».

Экономический суд области оштрафовал предприятие и начальника отдела маркетинга. Размер штрафа для комбината составил свыше 852 рублей. Должностное лицо обязано выплатить 21 рубль.

Постановления вступили в законную силу, предприятие их не обжаловало.

ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов» занимает доминирующее положение на территории области по муке для хлебопечения. По этой позиции в отношении предприятия установлен метод регулирования путем декларирования отпускных цен (тарифов).