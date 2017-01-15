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МАРТ: "Витебский комбинат хлебопродуктов" завышал цены на продукцию
16.01.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по региону установило факты неправомерного применения отпускных цен на мукомольную продукцию на «Витебском комбинате хлебопродуктов»,
Комбинат продавал мукомольную продукцию для хлебопечения по отпускным ценам, установленным для реализации в розничной торговле. Этим предприятие нарушило закон «О ценообразовании».
Экономический суд области оштрафовал предприятие и начальника отдела маркетинга. Размер штрафа для комбината составил свыше 852 рублей. Должностное лицо обязано выплатить 21 рубль.
Постановления вступили в законную силу, предприятие их не обжаловало.
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Комбинат продавал мукомольную продукцию для хлебопечения по отпускным ценам, установленным для реализации в розничной торговле. Этим предприятие нарушило закон...
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