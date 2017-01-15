﻿ МАРТ: "Витебский комбинат хлебопродуктов" завышал цены на продукцию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МАРТ: "Витебский комбинат хлебопродуктов" завышал цены на продукцию

16.01.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по региону установило факты неправомерного применения отпускных цен на мукомольную продукцию на «Витебском комбинате хлебопродуктов», сообщает сайт ведомства.

Комбинат продавал мукомольную продукцию для хлебопечения по отпускным ценам, установленным для реализации в розничной торговле. Этим предприятие нарушило закон «О ценообразовании».

Экономический суд области оштрафовал предприятие и начальника отдела маркетинга. Размер штрафа для комбината составил свыше 852 рублей. Должностное лицо обязано выплатить 21 рубль.

Постановления вступили в законную силу, предприятие их не обжаловало.

ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов» занимает доминирующее положение на территории области по муке для хлебопечения. По этой позиции в отношении предприятия установлен метод регулирования путем декларирования отпускных цен (тарифов).

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комбинат продавал мукомольную продукцию для хлебопечения по отпускным ценам, установленным для реализации в розничной торговле. Этим предприятие нарушило закон...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МАРТ оштрафовал Витебский хлебзавод за завышение цен на муку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика