﻿﻿ МАРТ оштрафовал Витебский хлебозавод за завышение цен на муку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МАРТ оштрафовал Витебский хлебозавод за завышение цен на муку

16.01.2017 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Витебской области выявило факты завышения цен на мукомольную продукцию со стороны ОАО "Витебский комбинат хлебопродуктов", сообщили Sputnik в пресс-службе МАРТ.

МАРТ оштрафовал Витебский хлебозавод за завышение цен на муку
© Sputnik / Артем Бордовский
Привет из СССР: что советское до сих пор продается в Минске?

В ходе проверки было установлено, что предприятие реализует муку хлебозаводам по ценам, которые установлены для реализации этой продукции в розницу. Таким образом, предприятие нарушило одну из статей закона Беларуси "О ценообразовании".

Экономический суд Витебской области оштрафовал предприятие и начальника отдела маркетинга комбината.

По решению суда комбинат заплатит штраф в размере вдвое выше разницы между фактической выручкой за муку и плановым ее показателем — это 852,6 рубля.

Начальник отдела маркетинга оштрафован на одну базовую величину (21 рубль на момент совершения административного правонарушения).

Постановления суда вступили в законную силу 31 декабря 2016 года, ОАО "Витебский комбинат хлебопродуктов" их не обжаловало.

В МАРТ также отметили, что Витебский комбинат хлебопродуктов включен в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на территории Витебской области по позиции "мука для хлебопечения".

Теперь предприятие обязано устанавливать цены на муку для хлебопечения путем их декларирования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штраф пришлось уплатить и главному маркетологу комбината хлебопродуктов, теперь предприятие обязано устанавливать отпускные цены путем их декларирования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Шорец поручил расчистить Минск от снега за два дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика