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Жительница Гродно обманом завладела у знакомых крупными денежными суммами в валюте и белорусских рублях
16.01.2017 11:48 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 16 января. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено дело в отношении жительницы Гродно Юлии Книги (Рой) 1985 года рождения. Она подозревается в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК).
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич, с апреля 2015 года по февраль 2016 года, злоупотребляя доверием, женщина взяла в долг 35 тыс. евро у жителя Гродно, изначально не имея намерения их возвращать.
Кроме того, под предлогом приобретения медицинского оборудования и ремонта автомобиля завладела денежными средствами еще одного гродненца в сумме около 1.500 долларов США и пыталась похитить у него еще 3.500 рублей.
Потерпевшим по делу признан и житель Минска, у которого женщина под предлогом приобретения мебели и строительных материалов похитила свыше 14 тыс. рублей.
Следователи выяснили, что женщина ранее была дважды судима за аналогичные преступления. Сейчас она нигде не работает. Похищенных денег и подлежащего аресту имущества у нее не обнаружено. Проверяется полученная информация об игровой зависимости фигурантки.
В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Помимо выяснения фактических обстоятельств указанных преступлений, следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливают других граждан, которые могли пострадать от действий женщины.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Жительница Гродно обманом завладела у знакомых крупными денежными суммами в валюте и белорусских рублях
Минск, 16 января. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено дело в отношении жительницы Гродно Юлии Книги (Рой) 1985 года рождения. Она...
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