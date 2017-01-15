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Жительница Гродно обманом завладела у знакомых крупными денежными суммами в валюте и белорусских рублях

16.01.2017 11:48 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 16 января. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено дело в отношении жительницы Гродно Юлии Книги (Рой) 1985 года рождения. Она подозревается в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК).

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич, с апреля 2015 года по февраль 2016 года, злоупотребляя доверием, женщина взяла в долг 35 тыс. евро у жителя Гродно, изначально не имея намерения их возвращать.

Кроме того, под предлогом приобретения медицинского оборудования и ремонта автомобиля завладела денежными средствами еще одного гродненца в сумме около 1.500 долларов США и пыталась похитить у него еще 3.500 рублей.

Потерпевшим по делу признан и житель Минска, у которого женщина под предлогом приобретения мебели и строительных материалов похитила свыше 14 тыс. рублей.

Следователи выяснили, что женщина ранее была дважды судима за аналогичные преступления. Сейчас она нигде не работает. Похищенных денег и подлежащего аресту имущества у нее не обнаружено. Проверяется полученная информация об игровой зависимости фигурантки.

В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Помимо выяснения фактических обстоятельств указанных преступлений, следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливают других граждан, которые могли пострадать от действий женщины.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 16 января. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено дело в отношении жительницы Гродно Юлии Книги (Рой) 1985 года рождения. Она...

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