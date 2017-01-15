Реконструкцию набережной Свислочи в районе Троицкого предместья планируется завершить в первом полугодии 2017 года. Работы обойдутся в более чем 2 миллиона долларов. Об этом рассказал 16 января директор КУП «Гордорстрой» Михаил Глушаков на оперативном совещании в столичной мэрии, пишет агентство « Минск-Новости ».





Реконструкция пведется на участке левой стороны набережной Свислочи от пешеходного моста к острову Слез до улицы Богдановича. Стоимость работ в текущих ценах составляет более 4,1 млн рублей (более 2 миллионов долларов. — TUT.BY).

Реконструкция начали в августе 2016 года. Освоено уже 2,2 млн рублей.

«В первом полугодии 2017-го планируется сдать объект в эксплуатацию. Общая протяженность реконструированного участка набережной составит 373 метра», — сказал Глушаков.