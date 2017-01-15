﻿ Реконструкция набережной Свислочи возле Троицкого обойдется в 2 миллиона долларов. 21.by
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Реконструкция набережной Свислочи возле Троицкого обойдется в 2 миллиона долларов

16.01.2017 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Реконструкцию набережной Свислочи в районе Троицкого предместья планируется завершить в первом полугодии 2017 года. Работы обойдутся в более чем 2 миллиона долларов. Об этом рассказал 16 января директор КУП «Гордорстрой» Михаил Глушаков на оперативном совещании в столичной мэрии, пишет агентство «Минск-Новости».


Реконструкция пведется на участке левой стороны набережной Свислочи от пешеходного моста к острову Слез до улицы Богдановича. Стоимость работ в текущих ценах составляет более 4,1 млн рублей (более 2 миллионов долларов. — TUT.BY).

Реконструкция начали в августе 2016 года. Освоено уже 2,2 млн рублей.

«В первом полугодии 2017-го планируется сдать объект в эксплуатацию. Общая протяженность реконструированного участка набережной составит 373 метра», — сказал Глушаков.

 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкцию набережной планируют завершить в первой половине 2017 года.

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