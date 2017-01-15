МИНСК, 16 янв — Sputnik. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя и экс-завхоза двух учреждений образования Могилева, сообщили Sputnik в УСК по Могилевской области.

Бывший заместитель директора по учебной работе Могилевского областного кадетского училища и бывший заведующий хозяйством Могилевской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва профсоюзов "Спартак-35" обвиняются в коррупции.



© Sputnik Андрей Александров Генпрокуратура сообщила о новых уголовных делах в отношении чиновников

"Обвиняемые предлагали родителям детей, поступающих в Могилевское областное кадетское училище, за определенную сумму оказать содействие при сдаче вступительных испытаний и последующем поступлении. Деньги передавались после того, как происходило зачисление на обучение", — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следствие установило три факта получения взяток в общей сумме $800. Один из обвиняемых в некоторых случаях не брал с родителей вознаграждение в расчете на взаимную услугу с их стороны в будущем. При этом он давал возможность их детям-абитуриентам переписать диктант по русскому и белорусскому языку.

Следствие также установило факт получения подарка на сумму 77 деноминированных рублей от родителей за содействие в зачислении их ребенка в училище. При этом выполнять обязательство обвиняемый не собирался.

Двое абитуриентов, которым незаконно было отказано в поступлении, по результатам представления, внесенного следователем при расследовании уголовного дела, были восстановлены в правах и зачислены в кадетское училище. Директор этого учреждения образования в ноябре 2016 года был освобожден от должности.

В результате собранных следствием материалов задержанным были предъявлены обвинения по ч.1 ст.209; ч.1 ст.430; ч.5 ст.16, ч.1 ст.431 и ч.2 ст.424 (мошенничество, получение взятки, подстрекательство к даче взятки и злоупотребление служебными полномочиями) УК Беларуси.

"При расследовании уголовного дела следователями проводилась работа по сбору и закреплению доказательной базы, допрашивались свидетели и потерпевшие, проведены обыски, выемки, собирались характеризующие материалы на обвиняемых. На имущество обвиняемых, в том числе на денежные средства, объекты недвижимости, автомобили, наложен арест", — сказала Оксана Соленюк.

Мера пресечения в отношении обвиняемых остается прежней — заключение под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.