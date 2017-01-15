МИНСК, 16 янв — Sputnik. Очередь из легковых автомобилей на участке белорусской границы с Литвой в пункте пропуска "Каменный Лог" исчезла, сейчас наблюдаются заторы из большегрузов, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Ранее сообщалось, что 70 легковушек ждали своего времени на выезд из республики, пробок из грузовиков не наблюдалось. Спустя два часа ситуация изменилась.

Согласно данным ГПК на 12:00, в "Каменном Логе" скопилось 70 фур. В других пунктах пропуска — "Котловка", "Бенякони" и "Привалка" — машин нет.

По-прежнему много машин в "Бресте", где на въезд в Польшу стоят 110 легковых авто. Пункты пропуска "Брузги", "Берестовица","Песчатка", "Козловичи" и "Домачево" проблем не испытывают — там все свободно.

Нет очередей в Латвию и Украину.