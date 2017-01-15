﻿ Очередь из легковушек в "Каменном Логе" исчезла, теперь стоят фуры. 21.by
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Очередь из легковушек в "Каменном Логе" исчезла, теперь стоят фуры

16.01.2017 12:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Очередь из легковых автомобилей на участке белорусской границы с Литвой в пункте пропуска "Каменный Лог" исчезла, сейчас наблюдаются заторы из большегрузов, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Ранее сообщалось, что 70 легковушек ждали своего времени на выезд из республики, пробок из грузовиков не наблюдалось. Спустя два часа ситуация изменилась.

Согласно данным ГПК на 12:00, в "Каменном Логе" скопилось 70 фур. В других пунктах пропуска — "Котловка", "Бенякони" и "Привалка" — машин нет.

По-прежнему много машин в "Бресте", где на въезд в Польшу стоят 110 легковых авто. Пункты пропуска "Брузги", "Берестовица","Песчатка", "Козловичи" и "Домачево" проблем не испытывают — там все свободно.

Нет очередей в Латвию и Украину. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В остальных пунктах пропуска после выходных ситуация стабилизировалась: на границах с Латвией и Украиной очередей нет.

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