﻿﻿ Задержана группа воров, совершавшая кражи в разных регионах страны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Задержана группа воров, совершавшая кражи в разных регионах страны

16.01.2017 12:23 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 16 января. Оперативниками управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома совестно с коллегами из Гомельской области раскрыта крупная квартирная кража.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, преступление было совершено в начале декабря минувшего года в областном центре. Тогда у местного жителя из квартиры неизвестные похитили 21 тыс. долларов США, пять изделий из золота и шесть из серебра.

Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого удалось выйти на трех неработающих жителей Гомельской области — 1981, 1972 и 1974 годов рождения. Последние двое неоднократно судимы за совершение краж и разбоев.

Как удалось установить, подозреваемые приехали в Гродно на автомобиле и заранее обворовать конкретную квартиру не планировали. С объектом определились на месте. Взломав замок входной двери не оборудованного охранной сигнализацией жилого помещения, преступники оказались внутри, где без труда отыскали лежавшие в тумбочке деньги и украшения. Совершив преступление, они поспешили покинуть областной центр.

По версии милиционеров, квартирные воры "поработали" и в других регионах страны, оставив след в Минске, Гомеле и Могилеве.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 16 января. Оперативниками управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома совестно с коллегами из Гомельской области раскрыта крупная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
СК: завершено расследование дела взяточников-педагогов из Могилева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика