|
Задержана группа воров, совершавшая кражи в разных регионах страны
16.01.2017 12:23 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 16 января. Оперативниками управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома совестно с коллегами из Гомельской области раскрыта крупная квартирная кража.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, преступление было совершено в начале декабря минувшего года в областном центре. Тогда у местного жителя из квартиры неизвестные похитили 21 тыс. долларов США, пять изделий из золота и шесть из серебра.
Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого удалось выйти на трех неработающих жителей Гомельской области — 1981, 1972 и 1974 годов рождения. Последние двое неоднократно судимы за совершение краж и разбоев.
Как удалось установить, подозреваемые приехали в Гродно на автомобиле и заранее обворовать конкретную квартиру не планировали. С объектом определились на месте. Взломав замок входной двери не оборудованного охранной сигнализацией жилого помещения, преступники оказались внутри, где без труда отыскали лежавшие в тумбочке деньги и украшения. Совершив преступление, они поспешили покинуть областной центр.
По версии милиционеров, квартирные воры "поработали" и в других регионах страны, оставив след в Минске, Гомеле и Могилеве.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 16 января. Оперативниками управления уголовного розыска УВД Гродненского облисполкома совестно с коллегами из Гомельской области раскрыта крупная...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии