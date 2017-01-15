В Вилейке возбудили уголовное дело против судебного исполнителя, сообщили TUT.BY в прокуратуре Минской области. Подозреваемая решила: лучше закрыть исполнительное производство, чем пытаться взыскать с должников 800 рублей. Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

— Судебный исполнитель, желая создать видимость хорошо поставленной работы и во избежание порицания со стороны руководства, по находящимся в ее ведении исполнительным производствам составила официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии имущества у должников. После этого приняла решения об окончании исполнительных производств и возвращении исполнительных документов в суд, — сообщила Лариса Пархимович, старший помощник прокурора Минской области.

По словам Пархимович, своими заведомо незаконными действиями судебный исполнитель причинила существенный вред правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, подорвала престиж и авторитет органов государственной власти.

Эта история всплыла, когда в ноябре прокуратура проверяла работу судебных исполнителей. Оказалось, что подозреваемая в июне 2016 года решила: проще закрыть два исполнительных дела, чем пытаться взыскать с должников 800 рублей.

— Данная сотрудница работала у нас до 18 июля 2016 года, а затем ушла по собственному желанию, — рассказывает подробности TUT.BY Ольга Щара, и.о. начальника отдела принудительного исполнения Вилейского района. — Она должна была арестовать имущество у должников, которые отбывают наказание, и должны возместить потерпевшим причиненный ущерб. Данная подчиненнная не справлялась со своими обязанностями, я ей лично сказала: «Или ты берешь себя в руки, или увольняйся. Зачем нам такие нерадивые работники?». Видимо, таким образом она решила избавиться от накопившейся работы.

Женщина проработала судебным исполнителем всего два года. Сейчас прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.