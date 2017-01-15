МИНСК, 16 янв — Sputnik. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец заявил в понедельник, что в Минске не должно быть "хаотичного нагромождения снега".

Обильные снегопады прошли в Беларусь в минувшие выходные: за сутки толщина снежного покрова заметно выросла и привела к сложностям для автолюбителей и пешеходов. Убрать снег руководитель Минска потребовал за два дня.



© AFP/ ATTILA KISBENEDEK Почти ледниковый период: замерзший Дунай и лиса в ледяной глыбе 10

"В Минске утверждены новые Правила благоустройства и содержания города, и у нас есть возможность подключить к наведению порядка все субъекты хозяйствования независимо от формы собственности. Возможностей у административного ресурса достаточно — и у санитарно-эпидемиологической службы, и у МЧС, и у остальных", — потребовал Шорец на совещании в понедельник, его слова опубликованы на сайте Мингорисполкома.

Шорец также подчеркнул, что "необходимо организовать должным образом работу и не бояться привлекать к ответственности нерадивых исполнителей".

"Хаотичного нагромождения снега быть не должно!" — призвал Шорец и пояснил, что если снег вывести из города не получается, то его необходимо "аккуратно складывать".

Пообещал глава Мингорисполкома и лично проконтролировать ход исполнения поручения.

После обильных снегопадов в 2016-м году Мингорисполком прислал всем жителям столицы смс-сообщения с требованиями убирать снег, что быстро стало мемом в социальных сетях. Также с конца прошлого года минчанам велели самим убирать снег вокруг своих машин, однако до сих пор это требование выполняют не все.