Дарья — студентка второго курса БГУ и молодая мама. В августе по дополнительному больничному листу она оформила академический и ушла в декрет. Вот только получить от университета пособие по беременности и родам оказалось не так просто. По словам собеседницы, из-за бумажной волокиты рассчитаться с ней не могли с осени. В университете сообщили, что в ситуации с Дарьей «возник спорный вопрос» и подчеркнули: в оплате листка нетрудоспособности студентке не отказывали.



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До того, как поступить в университет, девушка закончила медколледж и устроилась медсестрой в больницу.

— Я работала на полставки и училась в БГУ на дневном, — рассказывает Дарья. — А в августе ушла в декрет. В поликлинике мне выписали два больничных. Основной — на работу и дополнительный — на учебу. По этому дополнительному листу в университете мне без проблем оформили академический.

По закону, и на работе, и на учебе Дарье должны были выплатить больничный по беременности и родам. В сентябре в больнице с ней рассчитались, и девушка пошла в БГУ, чтобы и здесь разобраться с деньгами. Полагала, быстро все оформит, и вскоре сможет получить пособие и в вузе.

— Мне сказали открыть счет и вдруг сообщили, что дополнительный лист им не подходит. Но как и почему (для академического же подошел!), толком мне не объяснили, — продолжает девушка. — Я была на девятом месяце, и разбираться со всем этим у меня не было ни сил, ни возможности. На время процесс пришлось остановить.

В октябре студентка родила, в ноябре попала с малышом в больницу. 2 декабря 2016 года молодая мама направилась в отдел материального обеспечения учащихся БГУ — все-таки с деньгами нужно разобраться. Цена вопроса — примерно 360 рублей.

— Начальник отдела сказала: для выплат нужен основной лист, — вспоминает тот день студентка. — Я стала объяснять, что у меня уже есть один диплом, работа — мое основное место занятости, поэтому главный лист находится там. Ей этот ответ не понравился, она достала ворох документов и предложила их пересмотреть. Я отказалась, у меня дома маленький ребенок, и нет времени читать все эти бумаги. Тогда она посоветовала принести больничный с работы.

Дарья предупредила, что на том документе написано — «на работу». На что специалист ответила: «Тогда он нам тоже не подойдет».

— Выходит, ничего им не подходит, — возмущается собеседница. — Вместо того, чтобы объяснить мне, как получить свои деньги, сотрудница меня отчитала, мол, я такая нехорошая, пришла и что-то требую. И сказала, что, скорее всего, по второму больничному мне вообще не обязаны ничего выплачивать.

Дарья не стала спорить и обратилась на горячую линию Министерство труда и социальной защиты.



Ответ Минтруда и соцзащиты, который Дарья принесла в БГУ.

— Оттуда я получила официальное письмо, где написано, что мне должны выплатить больничный. Не важно, дополнительный я им предоставила лист или основной, — говорит Дарья. — С этим письмом я пошла в БГУ, но им оно не подошло. Мол, в нем нет ответа на их вопрос, и решили сами обратиться в Минтруда.

Дарью попросили перезвонить в январе.

— После Рождества я снова их набрала, оказалось, документы у меня примут и все оплатят, — девушке сложно сдерживать возмущение. — Я своего добилась, но все это было очень неприятно. Как будто я требовала чужие деньги. Конечно, 360 рублей — это немного, но и на них можно что-то купить малышу.

«Оплата будет произведена не позднее 20 января»

В Белорусском государственном университете подчеркнули: в оплате листка нетрудоспособности Дарье не было отказано. Но из-за того, что она предоставила в университет не основной лист, а дополнительный, возник спорный вопрос.

— Дарья к нам обратилась только 2 декабря. В связи с неоднозначной ситуацией 7 декабря мы направили официальный запрос в Московский районный отдел Минского городского управления Фонда социальной защиты населения, — поясняют в университете. — Необходимо было выяснить: какой листок нетрудоспособности — основной или дополнительный — нужен для оплаты. Ответ мы получили 9 января.

В нем говорилось, что по месту учебы все-таки могут принять дополнительный листок.

— Об этом студентку оповестили, — продолжают в вузе. — Оплата будет произведена не позднее 20 января.