В Могилеве на текущей неделе будет умеренно холодно. Осадков практически не ожидается. Лишь в пятницу возможен небольшой снег, метель.





В течение недели температура существенно не изменится. Во вторник, среду и четверг будет облачно, без осадков. Температура ночью до -9°С, днем −4…−6 °С.

В пятницу днем и вечером возможен небольшой снег, метель. Ночью −7…−9 °С, днем −4…−6 °С.

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