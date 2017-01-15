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В Могилеве ожидается пасмурная без снегопадов погода
16.01.2017 12:34 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве на текущей неделе будет умеренно холодно. Осадков практически не ожидается. Лишь в пятницу возможен небольшой снег, метель.
В течение недели температура существенно не изменится. Во вторник, среду и четверг будет облачно, без осадков. Температура ночью до -9°С, днем −4…−6 °С.
В пятницу днем и вечером возможен небольшой снег, метель. Ночью −7…−9 °С, днем −4…−6 °С.
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В течение недели температура существенно не изменится.
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