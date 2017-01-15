В Белыничском районе Могилевской области задержали браконьера. Мужчину подозревают в убийстве самки благородного оленя, которая ждала потомство. Если вина будет доказана, задержанному подозреваемому может грозить наказание лишением свободы. Ущерб природе оценивается в 600 базовых величин.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Плыткевич

По предварительной информации сотрудников природоохраны, мужчина пошел на охоту сознательно: изготовил петли из стального троса и установил их на тропах диких животных, где ходят олени. В одну из них попала самка благородного оленя, которая ждала потомство.

Мужчина разрезал животное: голову спрятал на дереве, затянул на сучья, а мясо в несколько приходов пытался вынести из лесу, предварительно упаковав в мешки. Инспекторы природоохраны задержали подозреваемого с поличным. По останкам тела самки правоохранители выяснили, что в ее утробе находился эмбрион.

Нанесенный природе ущерб составляет 13 800 рублей. В отношении нарушителя закона начато уголовное дело. Максимальное наказание, которое может ему грозить, — до 6 лет лишения свободы. Идет следствие. По словам правоохранителей, задержанный по факту браконьерства мужчина дает признательные показания.