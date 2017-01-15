Заместитель заведующей детсадом № 28 в Молодечно, где мерзли трехлетние малыши, уволена. Заведующей и двум начальникам из районного отдела образования объявлен выговор. О развязке скандала сообщает издание Млын.by .

Напомним, 10 января стало известно о том, что в одном из садов Молодечно трехлетние дети мерзнут в группах: градусник на втором этаже учреждения показывал лишь 13 градусов. Родители жаловались, что из-за этого болеют некоторые дети. В подтверждение пользователи соцсетей опубликовали фото.



Фото: vk.com/molodechnolive

Как сообщила издания Млын.by первый заместитель начальника управления образования Миноблисполкома Татьяна Апранич, за недостаточный контроль подведомственного учреждения к дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела образования спорта и туризма Молодечненского райисполкома Инну Драпезу, заведующую ГУО «Ясли-сад № 28» Молодечно Наталью Белову, а также начальника централизованной группы хозяйственного обслуживания спорта и туризма Молодечненского райисполкома Екатерину Трот.

Исполнявшая во время ЧП обязанности заведующей детсада Анна Попрукайло уволена.

О том, почему в нескольких группах детского сада температура упала до 13 градусов и как ясли-сад № 28 готовятся к прогнозируемым синоптикам морозам, рассказала начальник отдела образования спорта и туризма Молодечненского райисполкома Инна Драпеза:

— Ситуация, сложившаяся в минувший понедельник в ГУО «Ясли-сад № 28» Молодечно, не была аховой. Да, действительно, в трех группах — №№ 10,11,13 — температура была ниже допустимой нормы, но там не шел ни образовательный, ни воспитательный процесс.

Малышей в течение 20 минут, после того как они пришли сюда с родителями, перевели в другие группы. Там нормальная температура воздуха: +19…+21. Я вижу проблему в несвоевременных действиях заместителя заведующей, которая на время отпуска последней руководила учреждением. Она должна была понимать, что 29−30-градусные морозы скажутся на температуре в группах. Там и ранее температура опускалась немного ниже, чем в остальных группах, но чтобы настолько низко — никогда! Всегда в пределах нормы.

Надо было установить дополнительный обогрев, прокондиционировать помещение. И в понедельник руководитель должна была прийти в 7 утра, чтобы заранее решить вопросы с переводом детей в другие группы, а не в 7.45. К тому времени родители уже привели малышей.

— Где сейчас воспитывают и учат детей и групп №№ 10,11 и 13?

— Их перевели в теплые помещения других групп. Это не мешает находящимся там детям, ни в коем случае не ущемляет их ни в чем. В Молодечно в среднем зимой в детсады ходит около 50% из списочного состава воспитанников. И этот детсад — не исключение. Здесь 13 групп. Работает 10, хотя по-хорошему хватило бы и 6.

— Какая температура теперь в группах №№ 10,11 и13?

— +18. В ближайшие дни будет еще теплее. Планируем, что уже в следующий понедельник детей переведут в них. Сделаем все возможное, чтобы ситуация не повторилась. В группе № 13 в эти выходные поменяем деревянные рамы на стеклопакеты (в двух других группах они уже есть). В течение I квартала частично утеплим фасад здания, стену, из-за которой в трех группах падает температура. Пришлось отозвать заведующую детсада из отпуска. Она снова занимается работой учреждения.