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В Смолевичах задержан "минер" с большим количеством наркотиков и психотропов

16.01.2017 13:07 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 16 января. В управлении Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело в отношении жителя Смолевичей, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, 23-летний безработный был задержан в Смолевичах сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение наркопреступлений.

В ходе личного досмотра у задержанного было обнаружено 77 г гашиша и 34 свертка с порошкообразным и кристаллическим веществом массой 50,9 г, содержащим в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.

В ходе допроса задержанный рассказал, что являлся так называемым "минером". В его обязанности входила расфасовка приобретенных через интернет запрещенных веществ на мелкие партии и распространение их через "закладки".

В ходе проведенных обысков дома у фигуранта обнаружены и изъяты весы, различные приспособления для фасовки и вещество, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP, массой 20,5 г. Кроме того, в ходе осмотра компьютерной техники и мобильного телефона следствием получена информация о 220 фактах размещения им "закладок" в столице и Минской области в течение двух месяцев прошлого года. Согласно его показаниям, за каждый тайник он получал не менее 10 рублей.

Обвиняемый заключен под стражу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 января. В управлении Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело в отношении жителя Смолевичей, обвиняемого в незаконном...

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