﻿ Под Гродно школьница получила тяжелые травмы в ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте. 21.by
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Под Гродно школьница получила тяжелые травмы в ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте

16.01.2017 13:25 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 16 января. В деревне Озёры под Гродно утром 16 января водитель "Ауди" совершил наезд на школьницу.

По информации управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ученица 3-го класса перебегала дорогу рядом со школой, вне пешеходного перехода. Не посмотрела по сторонам, прежде чем пересечь проезжую часть. Внимание ребенка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта — они были открыты и находились ближе, чем калитка. Водитель "Ауди" не успел среагировать на внезапно появившийся на дороге силуэт, произошел наезд.

Девочку в очень тяжелом состоянии поместили в реанимацию.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 16 января. В деревне Озёры под Гродно утром 16 января водитель "Ауди" совершил наезд на школьницу. По информации управления ГАИ УВД Гродненского...

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