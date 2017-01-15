|
Под Гродно школьница получила тяжелые травмы в ДТП, перебегая дорогу в неположенном месте
16.01.2017 13:25 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 16 января. В деревне Озёры под Гродно утром 16 января водитель "Ауди" совершил наезд на школьницу.
По информации управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ученица 3-го класса перебегала дорогу рядом со школой, вне пешеходного перехода. Не посмотрела по сторонам, прежде чем пересечь проезжую часть. Внимание ребенка привлекли ворота школы, предназначенные для проезда автомобильного транспорта — они были открыты и находились ближе, чем калитка. Водитель "Ауди" не успел среагировать на внезапно появившийся на дороге силуэт, произошел наезд.
Девочку в очень тяжелом состоянии поместили в реанимацию.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 16 января. В деревне Озёры под Гродно утром 16 января водитель "Ауди" совершил наезд на школьницу. По информации управления ГАИ УВД Гродненского...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии