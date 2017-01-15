﻿ Николай Лукашенко посетил пирамиды в Гизе во время визита его отца в Египет. 21.by
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Николай Лукашенко посетил пирамиды в Гизе во время визита его отца в Египет

16.01.2017 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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15 января Николай Лукашенко посетил пирамиды Гизы. Экскурсию для сопровождающего отца в поездке по Египту младшего сына президента Беларуси организовали египетские власти.


Фото: ahram.org.eg

Как сообщают местные СМИ, экскурсию для Николая Лукашенко провел лично генеральный директор археологического комплекса пирамид Ашраф Мохи.

«Сын президента Беларуси был очень заинтересован в том, чтобы посетить пирамиды, для того чтобы увидеть величие цивилизации фараонов. Он сказал, что это одно из чудес света», — рассказал директор.

Он также сообщил, что Николай Лукашенко во время экскурсии осмотрел три пирамиды и Сфинкса. По словам Ашрафа Мохи, младший сын президента Беларуси увлеченно фотографировал во время экскурсии, а также с удовольствием и сам сфотографировался на фоне пирамид.


Генеральный директор археологического комплекса пирамид Ашраф Мохи и Николай Лукашенко. Фото: ahram.org.eg

Напомним, ранее в своем интервью юному российскому репортеру Николай Лукашенко признался, что его любимый предмет — география.

 
 
Ссылка на источник 22
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Николай Лукашенко во время экскурсии осмотрел три пирамиды и Сфинкса.

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