15 января Николай Лукашенко посетил пирамиды Гизы. Экскурсию для сопровождающего отца в поездке по Египту младшего сына президента Беларуси организовали египетские власти.



Фото: ahram.org.eg

Как сообщают местные СМИ , экскурсию для Николая Лукашенко провел лично генеральный директор археологического комплекса пирамид Ашраф Мохи.

«Сын президента Беларуси был очень заинтересован в том, чтобы посетить пирамиды, для того чтобы увидеть величие цивилизации фараонов. Он сказал, что это одно из чудес света», — рассказал директор.

Он также сообщил, что Николай Лукашенко во время экскурсии осмотрел три пирамиды и Сфинкса. По словам Ашрафа Мохи, младший сын президента Беларуси увлеченно фотографировал во время экскурсии, а также с удовольствием и сам сфотографировался на фоне пирамид.



Генеральный директор археологического комплекса пирамид Ашраф Мохи и Николай Лукашенко. Фото: ahram.org.eg

Напомним, ранее в своем интервью юному российскому репортеру Николай Лукашенко признался , что его любимый предмет — география.