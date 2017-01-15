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В выходные в горящем доме в Бобруйске погибла 46-летняя женщина

16.01.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночью 14 января примерно в 02.43 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Кольцова в Бобруйске. Соседи сообщили, что внутри может находиться человек. Опасения подтвердились, сообщает Управление МЧС по Могилевской области.


Фото: пресс-служба МЧС

На момент прибытия МЧС дом уже горел открытым пламенем, а кровля и перекрытие успели обрушиться. Кроме того, поиск хозяйки дома осложняла высокая температура и плотное задымление.

Позже спасатели обнаружили внутри тело погибшей 46-летней женщины. Известно, что она проживала в доме с мужем, нигде не работала. Со слов соседей, характеризовалась удовлетворительно.

Проверку по факту гибели женщины проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета.

Среди версий возникновения пожара — неосторожность при курении или нарушение правил эксплуатации электросетей или оборудования.

 
 
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Проверку по факту гибели проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета.

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