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В выходные в горящем доме в Бобруйске погибла 46-летняя женщина
16.01.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Ночью 14 января примерно в 02.43 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Кольцова в Бобруйске. Соседи сообщили, что внутри может находиться человек. Опасения подтвердились,
На момент прибытия МЧС дом уже горел открытым пламенем, а кровля и перекрытие успели обрушиться. Кроме того, поиск хозяйки дома осложняла высокая температура и плотное задымление.
Позже спасатели обнаружили внутри тело погибшей 46-летней женщины. Известно, что она проживала в доме с мужем, нигде не работала. Со слов соседей, характеризовалась удовлетворительно.
Проверку по факту гибели женщины проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета.
Среди версий возникновения пожара — неосторожность при курении или нарушение правил эксплуатации электросетей или оборудования.
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Проверку по факту гибели проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета.
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