МИНСК, 16 янв — Sputnik. Назначенный в декабре на пост министра образования Беларуси Игорь Карпенко дал первое интервью белорусским журналистам.



© Sputnik / Виктор Толочко Гарантии будущего трудоустройства внесут в Кодекс об образовании

Игорь Карпенко сменил на посту министра образования Михаила Журавкова в декабре 2016-го года. Уже спустя месяц после назначения Карпенко были изменены правила поступления в вузы и ссузы , а чиновники анонсировали ряд изменений в Кодекс об образовании.

Свое первое интервью в новой должности Карпенко дал передаче "Главный эфир", выходящей на телеканале "Беларусь 1". В нем он прокомментировал несколько обсуждаемых в последнее время тем.

Кто достоин высшего образования?

Министр уверен: в университетах и институтах Беларуси необходимы мотивированные молодые люди, а особенно — в педагогической сфере.

"Нонсенс, когда ты приходишь в класс, смотришь журнал — есть ребята, которые получают пятерки-шестерки и при этом говорят, что они будут поступать в вузы. Но, наверное, чтобы поступать в высшие учебные заведения, нужен более высокий балл", — заявил Карпенко.

Глава Минобразования заверил, что поступление в вуз — это лишь "первый шаг", а учебу многие не потянут потом из-за больших нагрузок и требований.

ЦТ: при чем здесь личность абитуриента?

С критикой ЦТ ряд педагогов выступает уже не первый год: по мнению некоторых специалистов, тестирование часто бывает некорректно и не отображает в полной мере знания абитуриентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко также подвергал критике централизованное тестирование . Сейчас специалисты обсуждают будущее такой формы оценки знаний.

По словам Карпенко, заслуги централизованного тестирования — создание равнодоступности к высшему образованию и искоренение коррупционной составляющей.

"Есть разговор о том, что мы за сертификатами не видим личность абитуриента. Надо подумать, что сделать для того, чтобы увидеть, насколько молодой человек мотивирован на ту или иную профессию. В России, например, пишут эссе, у нас есть на некоторые специальности внутренний экзамен", — рассказал министр образования.

Система образования: ломать нельзя

Реформы системы образования в Беларуси также обсуждались неоднократно, однако президент призывал обходиться без значительных изменений и просто адаптировать создавшуюся ситуацию под современные реалии. Такой же ход мыслей и у Игоря Карпенко, которого Лукашенко назвал "знающим основы нашей советской школы".

"Говорить о глобальных изменениях я бы не стал. Глобальных потрясений наша система не требует", — рассказал министр о будущих изменениях в Кодекс об образовании .

Карпенко призвал всех не раздувать сенсации из некоторых поправок — в том числе из той, которая разрешает детям до шести лет начинать ходить в школу.

Сохранить мозги в стране

Беларусь стала членом Болонского процесса в мае 2015-го года, и с тех пор многие высказывают опасения в связи с возможной "утечкой мозгов" — предполагается, что получив образование и международный диплом выпускники будут искать применение сил вне Беларуси.

"Конечно, такие риски есть, но в то же время участие в процессе открывает дополнительные возможности для нашей страны — в том числе по экспорту услуг", — заверил Карпенко и добавил, что об экономической составляющей членства в Болонском процессе забывать нельзя.

Одновременно с тем, уверен министр образования, республике необходимо "четко понимать приоритеты наших интересов" .

"А интерес такой: кадры, которые мы готовим за бюджет, должны обеспечивать работу нашей экономики", — заключил министр в своем первом интервью белорусским журналистам.