МИНСК, 16 янв — Sputnik. Министерство информации ограничило доступ к интернет-ресурсам, размещавшим ненадлежащую рекламу, касающуюся предоставления микрозаймов и совершения операций на рынке Forex, говорится в сообщении Мининформа.

Решение об ограничении доступа было принято на основании уведомления МАРТ.

В частности, был ограничен доступ к ресурсам dengi-srochno.by, dengi-bystro.by, zaem-vsem.by, fxline.by, landing.fxline.by, streamforex.by, weltrade.ru, by.weltrade.com, stforex.com, ru.mtrading.com, mtrading.by.

"На ресурсах dengi-srochno.by, dengi-bystro.by, zaem-vsem.by размещалась реклама о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц, физическими лицами, не включенными в реестр микрофинансовых организаций в соответствии с требованиями указа президента от 30 июня 2014 года №325 "О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций", — поясняется в сообщении.

Информационные ресурсы fxline.by, landing.fxline.by, streamforex.by, weltrade.ru, by.weltrade.com, stforex.com, ru.mtrading.com, mtrading.by размещали рекламу деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами субъектами, которые не включены в реестр форекс-компаний.

Между тем, согласно положениям указа президента №231 от 4 июня 2015 года "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс", в Беларуси запрещена реклама совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами лицами, не являющимися форекс-компаниями, Национальным форекс-центром, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями.

Распространение таких информационных сообщений запрещено в соответствии со статьей 38 закона Беларуси о СМИ.