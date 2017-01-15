В центрах содержания нелегальных мигрантов будут размещаться беженцы, которые пытались через Беларусь попасть на территорию ЕС.

Европейский союз выделяет 7 миллионов евро на строительство центров содержания нелегальных мигрантов в Беларуси. Немецкая газета Tageszeitung отмечает. что центры предназначены для беженцев из Сирии, Украины и "лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС". В первую очередь в эту категорию могут попасть чеченские беженцы.

На протяжении 2017-2020 годов ЕС выделит на строительство центров 7 миллионов евро. Планируется построить несколько центров, рассчитанных на проживание от 30 до 50 человек каждый, по лучшим европейским и международным стандартам: в центрах будут отдельные жилые секции для женщин и семей, а также возможность получить прямо в центре психологическую и медицинскую помощь. Реализует проект в Беларуси Международная организация по миграции.

Игорь Фисенко сообщил, что Ранее начальник главного консульского управления МИД Беларусисообщил, что Минск из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры пока не может подписать соглашение о реадмиссии, с которым увязывается соглашение об облегчении визового режима с ЕС.

Информация Tageszeitung вызвала двусмысленное прочтение: сложилось впечатление, что Беларусь хотят превратить в "отстойник" для всех беженцев из Сирии, например. Но так ли это?

"Лагеря для белорусских беженцев"

Андрей Егоров в интервью "Беларускай праўдзе" уточнил, что "речь не идет о том, что Евросоюз будет пересылать в Беларусь беженцев, которые проникают на территорию ЕС из других стран. Никто в Беларуси не будет принимать сирийских беженцев или беженцев из Африки, которые въезжают в Евросоюз". Директор Центра европейской трансформациив интервьюуточнил, что "речь не идет о том, что Евросоюз будет пересылать в Беларусь беженцев, которые проникают на территорию ЕС из других стран. Никто в Беларуси не будет принимать сирийских беженцев или беженцев из Африки, которые въезжают в Евросоюз".

Более открытая визовая политика предполагает увеличение миграционных потоков. "По соглашению о реадмиссии Беларусь обязана обеспечить условия для принятия беженцев, которые проникают с территории нашей страны на территорию Евросоюза, но по определенным причинам не могут получить там статус беженца и возвращаются обратно. То есть, беженцы, которых из Евросоюза возвращают в Беларусь, должны получить нормальные условия содержания. Должна быть обеспечена инфраструктура возврата беженцев: они все-таки не преступники и не нарушители границы. А во-вторых, должны быть обеспечены условия разбирательства с ними: нужно установить причины, которые вынудили людей стать беженцами. Беларусь должна окончательное должна принимать решение - что делать с беженцами дальше, но гарантируя базовые права человека. Создание минимальных условий для беженцев и предусматривает соглашение о реадмиссии, чем, собственно, Беларусь и занимается", - подчеркнул Андрей Егоров.

С нм согласен и философ и методолог Владимир Мацкевич.

"ЕвроБеларуси" . Речь идет о беженцах из Чечни, которые с прошлого лета штурмуют границу Польши в белорусском "До сих пор у Беларуси не было необходимости строить лагеря для беженцев. Но ситуация с чеченцами потребовала от Беларуси реализации международных соглашений по реадмиссии, по миграции", - подчеркнул Владимир Мацкевич в интервью. Речь идет о беженцах из Чечни, которые с прошлого лета штурмуют границу Польши в белорусском Бресте

"Соглашение по реадмиссии предусматривает, что люди, пересекающие границу государства, но не принимаемые там, подлежат экстрадиции в страну, откуда они бегут. Но пока их судьба не решена, им должны предоставить сносные условия существования. Более того, экстрадиция целой категории беженцев на родину выглядит негуманной: группу чеченцев, застрявших в Бресте, было бы совершенно бесчеловечно отправлять в Чечню или хотя бы в Российскую Федерацию, зная о заявлениях Кадырова. Пока вопрос о пропуске их в страны Евросоюза не решен, им должны быть обеспечены сносные условия существования на территории той страны, где они оказались. Это обязательство всех стран, которые сталкиваются с проблемой нелегальной миграции", - отмечает В.Мацкевич.