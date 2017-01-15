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Фотофакт: Николай Лукашенко и Сфинкс

16.01.2017 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв – Sputnik. Сын президента Беларуси Николай Лукашенко сделал фотографии с пирамидами в Гизе, сообщили в понедельник египетские СМИ.

Николай прибыл в Египет в воскресенье вместе с отцом. Пока Александр Лукашенко проводил переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом аль-Сиси, его младший сын осматривал пирамиды в Гизе.

Как сообщают египетские СМИ, экскурсию для сына белорусского лидера провел гендиректор археологического комплекса пирамид Ашраф Мохи. Также известно, что Николай сам захотел увидеть наследие Древнего Египта.

В Гизе Николай осмотрел три пирамиды и Сфинкса. Сын президента делал множество фотографий достопримечательностей, а на фоне некоторых из них сфотографировался и сам – в том числе и вместе с Мохи.

Читайте об итогах визитка президента Беларуси в Египет на Sputnik >> 

Примечательно, что фотографиями Николая Лукашенко в своих социальных сетях поделился и египетский президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Младший сын белорусского президента приехал вместе с отцом в Египет, во время переговоров он изучил египетские пирамиды.

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