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Обрядовый праздник "Крещение - Колядам прощение" пройдет 18 января на Голубой кринице

16.01.2017 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Обрядовый праздник «Крещение — Колядам прощение» пройдет 18 января на территории памятника природы республиканского значения «Источник Голубая криница» в Славгородском районе, сообщили в райисполкоме.


Откроют мероприятие молебен и освящение воды. Затем начнется анимационная программа, подготовленная творческими силами районного центра культуры и народного творчества с элементами обряда поклонения Голубой кринице.

«Мы уже во второй раз проводим мероприятие на Голубой кринице. В прошлом году оно собрало достаточно много местных жителей и гостей из разных регионов, поэтому и было принято решение сделать праздник ежегодным. Вода в нашей кринице считается в народе целебной и является эталоном чистоты. Обряд же поклонения источнику внесен в список нематериального культурного наследия Беларуси. Паломничество в Клины было самым массовым в стране и до сих пор не прекращается. Мы и в этом году ожидаем много гостей, ведь христиане верят, что именно в Крещение вода обладает особой чудодейственной силой и способна даровать духовное и телесное здоровье», — отметили в райисполкоме.

Рядом с источником развернет работу выездная торговля, где желающим предложат согреться травяными чаями с медом и блинами, будут потчевать другими вкусностями. Конечно же, не обойдется без дегустации продукции местных сыроваров. Перед обливанием освященной водой и окунанием в Голубой кринице гости могут попариться в мобильной бане. А для тех, кто хочет узнать о том, как себя нужно правильно вести в бане, а также секреты различных техник парения, мастер-класс проведет один из лучших парильщиков Беларуси, бронзовый призер международного чемпионата по парению в Литве Геннадий Мороз.

Во время праздника будут организованы подвижные игры, катание на конных санях, выставка-ярмарка изделий местных ремесленников и народных мастеров. Подъезд к источнику будет организован со стороны Краснополья, поскольку понтонный мост через Сож под Славгородом демонтирован перед зимними холодами. Организатором мероприятия выступает Славгородский райисполком.

 
 
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Откроют мероприятие молебен и освящение воды. Затем начнется анимационная программа, подготовленная творческими силами районного центра культуры и народного...

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