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Вудкрофт: победа над "Адмиралом" даст приятное чувство на дорогу домой

16.01.2017 15:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Победа над "Адмиралом" (Владивосток) в выездном матче Континентальной хоккейной лиги даст минскому "Динамо" приятное ощущение на дорогу домой, заявил главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт.

Вудкрофт: победа над "Адмиралом" даст приятное чувство на дорогу домой
© Sputnik / Виктор Толочко
КХЛ: выездная серия "Динамо" завершилась победой над "Адмиралом"

В понедельник на "Фетисов-Арене" минчане взяли верх на "Адмиралом" со счетом 5:3. Эта победа стала второй подряд для "зубров", которые завершили выездную серии и возвращаются на родину.

"Мы старались играть по счету, и не подпускать соперника близко. Это победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой", — сказал Вудкрофт, слова которого приводит пресс-служба "Динамо".

Комментируя результат матча, специалист заметил, что его команда очень хорошо начала игру. По его словам две быстрые шайбы определили исход встречи. "Нам повезло, что мы смогли победить сегодня. "Адмирал" — крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, они играют быстро и опасно. Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счет этого смогли вырваться вперед", — сказал главный тренер "зубров".

Вместе с тем Вукрофт обратил внимание, что с середины первого периода и до финальной сирены игра была равной.

В четверг, 19 января, "бело-синие" проведут поединок на "Минск-Арене" против рижского "Динамо". Начало встречи в 19:30.

Сейчас дружина Вудкрофта набрала 82 очка в 48 матчах и занимает шестое место на Западе.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского минчан Крэйг Вудкрофт прокомментировал гостевую победу над "Адмиралом" в регулярном чемпионате КХЛ.

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