МИНСК, 16 янв — Sputnik. Победа над "Адмиралом" (Владивосток) в выездном матче Континентальной хоккейной лиги даст минскому "Динамо" приятное ощущение на дорогу домой, заявил главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт.

В понедельник на "Фетисов-Арене" минчане взяли верх на "Адмиралом" со счетом 5:3. Эта победа стала второй подряд для "зубров", которые завершили выездную серии и возвращаются на родину.

"Мы старались играть по счету, и не подпускать соперника близко. Это победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой", — сказал Вудкрофт, слова которого приводит пресс-служба "Динамо" .

Комментируя результат матча, специалист заметил, что его команда очень хорошо начала игру. По его словам две быстрые шайбы определили исход встречи. "Нам повезло, что мы смогли победить сегодня. "Адмирал" — крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, они играют быстро и опасно. Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счет этого смогли вырваться вперед", — сказал главный тренер "зубров".

Вместе с тем Вукрофт обратил внимание, что с середины первого периода и до финальной сирены игра была равной.

В четверг, 19 января, "бело-синие" проведут поединок на "Минск-Арене" против рижского "Динамо". Начало встречи в 19:30.

Сейчас дружина Вудкрофта набрала 82 очка в 48 матчах и занимает шестое место на Западе.