Пенсионеру из Бреста грозит уголовная ответственность за незаконное хранение оружия и боеприпасов. На даче у него найдены пистолет и обрез.

По информации УВД Брестского облисполкома, подпольный арсенал брестчанин хранил в дачном доме в одном из населенных пунктов Каменецкого района. Милиционеры изъяли пистолет бельгийского производства Browning модели 1910 года и обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра, а также 14 патронов калибра 7,62 мм. Огнестрельное оружие исправно и пригодно для стрельбы. В боевом состоянии также находятся изъятые патроны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.