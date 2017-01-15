Идея запустить в производство тушу грызуна появилась у Министерства лесного хозяйства. Причин несколько. Во-первых, бобров у нас хватает, во-вторых, их мясо очень полезно. На первых порах выпускать такую колбасу и тушенку планируют в ограниченном количестве. Деликатес, говорят специалисты, для гурманов.



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— Раньше бобра использовали для заготовки меха, но мода изменилась, и теперь шкуры этого грызуна неактуальны, — рассказывает Сергей Шестаков, начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза. — Мы решили использовать его по-другому. Во время одного из визитов нашей делегации в Литву нас угостили шашлыком. Мы думали он из баранины, оказалось, бобер. При правильном приготовлении и со специями он очень вкусный.

Специалисты Минлесхоза попробовали бобра еще в 2015 году, но технических условий для заготовки, обработки и поставки такого мяса в торговую сеть нашей страны не было. Те же охотники, например, могли использовать тушу зверя только в личных целях. В министерстве предложили исправить ситуацию. За дело взялся Институт мясо-молочной промышленности.

Во время исследований выяснилось, что мышечная ткань бобра содержит много белка, селен и даже витамин С. По количеству фосфора она превосходит говядину, свинину и приближается к кролику. А железа в нем почти вдвое больше, чем в других видах мяса.

— Низкое содержание жира делает бобра пригодным для диетического питания. Отмечается его хорошая усвояемость, — продолжает Сергей Шестаков. — Мясо имеет завидные вкусовые качества и пользуется популярностью в ресторанах Литвы, Польши.

Теперь на основании разработанных технических условий туша бобра может идти на переработку. Из нее, говорят специалисты, могут делать и колбасу, и тушенку.

— Сейчас мы прорабатываем эти вопросы с мясокомбинатами, — рассказывает начальник отдела охотничьего хозяйства. — Очень многие производители интересуются.

Оказалось, покупать туши бобра готовы и торговые сети. Цена вопроса равна стоимости килограмма кролика. Однако по техническим условиям такое мясо может идти только на переработку, и на прилавки должна поступать лишь готовая продукция.

— В этом году мы уже даже довели до своих охотхозяйств планы по заготовке бобра для последующей реализации, — уточняет собеседник. — В 2016—2017 годах это 1750 особей.

— Немного.

— Кроме нас есть много других охотпользователей, у которых мы можем закупать бобра и передавать его на переработку, — поясняет Сергей Шестаков. — В среднем в год по стране добывают около десяти тысяч бобров, но закупки у нас пока только в планах. Сейчас важно, чтобы все сдвинулось с мертвой точки, потому что очень много требований к мясу со стороны ветеринарной службы.

Когда точно на прилавках магазинов появится бобровая колбаса и тушенка, в Минлесхозе не говорят. Возможно, к концу года. Лишь уточняют: охотиться на грызуна можно только с 1 сентября по 31 марта.

— У мясокомбинатов также есть интерес к нашей дикой птице. Вероятно, будем разрабатывать технические условия для них, — резюмирует Сергей Шестаков. — Востребованность этого продукта наблюдается в странах ЕС. Например, на круизном лайнере 240-граммовая банка тушенки из дичи стоит пять евро и пользуется спросом.