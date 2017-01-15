Расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Смолевичей, которого обвиняют в незаконном обороте наркотических и особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.



Фото взято с сайта: sk.gov.by

23-летний безработный парень был задержан сотрудниками милиции.

Во время личного досмотра у него нашли гашиш массой 77 грамм, а также 34 свертка с порошкообразным и кристаллическим веществом массой более 50 грамм, содержащим в своем составе особо опасный психотроп альфа-PVP. Еще 20 грамм подобного вещества изъяли по месту жительства.

Задержанный признался, что работал «минером»: фасовал купленные в интернете вещества на мелкие партии, а затем распространял через так называемые закладки.

— В ходе осмотра компьютерной техники и мобильного телефона следствием получена информация о 220 фактах размещения им закладок в столице и Минской области в течение двух месяцев прошлого года. Согласно его показаниям, за каждый тайник молодой человек получал не менее 10 рублей, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемый заключен под стражу. Продолжаются следственные действия.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, не уточняется. Однако согласно ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.