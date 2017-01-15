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В Смолевичах задержали "минера" с 34 свертками психотропов
16.01.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Смолевичей, которого обвиняют в незаконном обороте наркотических и особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Подробности
23-летний безработный парень был задержан сотрудниками милиции.
Во время личного досмотра у него нашли гашиш массой 77 грамм, а также 34 свертка с порошкообразным и кристаллическим веществом массой более 50 грамм, содержащим в своем составе особо опасный психотроп альфа-PVP. Еще 20 грамм подобного вещества изъяли по месту жительства.
Задержанный признался, что работал «минером»: фасовал купленные в интернете вещества на мелкие партии, а затем распространял через так называемые закладки.
— В ходе осмотра компьютерной техники и мобильного телефона следствием получена информация о 220 фактах размещения им закладок в столице и Минской области в течение двух месяцев прошлого года. Согласно его показаниям, за каждый тайник молодой человек получал не менее 10 рублей, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Обвиняемый заключен под стражу. Продолжаются следственные действия.
Статья, по которой возбуждено уголовное дело, не уточняется. Однако согласно ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
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По признанию парня, он сделал более двух сотен закладок с веществами на территории столицы и Минской области.
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