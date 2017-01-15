﻿ В Смолевичах задержали "минера" с 34 свертками психотропов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Смолевичах задержали "минера" с 34 свертками психотропов

16.01.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Смолевичей, которого обвиняют в незаконном обороте наркотических и особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.


Фото взято с сайта: sk.gov.by

23-летний безработный парень был задержан сотрудниками милиции.

Во время личного досмотра у него нашли гашиш массой 77 грамм, а также 34 свертка с порошкообразным и кристаллическим веществом массой более 50 грамм, содержащим в своем составе особо опасный психотроп альфа-PVP. Еще 20 грамм подобного вещества изъяли по месту жительства.

Задержанный признался, что работал «минером»: фасовал купленные в интернете вещества на мелкие партии, а затем распространял через так называемые закладки.

В ходе осмотра компьютерной техники и мобильного телефона следствием получена информация о 220 фактах размещения им закладок в столице и Минской области в течение двух месяцев прошлого года. Согласно его показаниям, за каждый тайник молодой человек получал не менее 10 рублей, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемый заключен под стражу. Продолжаются следственные действия.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, не уточняется. Однако согласно ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По признанию парня, он сделал более двух сотен закладок с веществами на территории столицы и Минской области.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Обрядовый праздник "Крещение - Колядам прощение" пройдет 18 января на Голубой кринице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика