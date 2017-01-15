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Лукашенко выразил соболезнования президенту Кыргызстана в связи с гибелью людей в результате падения турецкого самолета

16.01.2017 16:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 16 января. Находящийся в Египте Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с жертвами авиакатастрофы.

"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о крушении авиалайнера "Боинг-747" в районе Бишкека, оборвавшем множество человеческих жизней. В эту тяжелую минуту мы разделяем с дружественным народом Кыргызстана боль и горе, причиненные трагедией. Выражаю искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в соболезновании, которое приводит пресс-служба президента.

Самолет турецкой частной авиакомпании ACT Airlines, следовавший по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул, упал на дачный поселок при заходе на посадку в аэропорт Манас. Погибло не менее 37 человек, в том числе дети.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 января. Находящийся в Египте Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с жертвами авиакатастрофы. ...

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