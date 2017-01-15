Для белорусов, которые прилетают в Россию, вернули паспортный контроль. Белорусские пограничники заявили, что они документы у россиян не проверяют и проверять пока не планируют.

Информация о введении паспортного контроля для пассажиров рейса Минск-Москва появилась в соцсетях. «В аэропортах Москвы восстановлен паспортный контроль для прилетающих из Минска. Впервые с 1995 года», написал блогер Антон Мотолько. Часть его читателей подтвердила эту информацию. По их словам, «сканировали» и багаж, и паспорта.

Как минимум это приводит к тому, что время пребывания пассажиров в аэропорту увеличивается.

Паспортный контроль - это временная мера, связанная с тем, что зафиксировано много нарушений при пересечении границы из Беларуси, пояснили БелаПАН в пограничной службе ФСБ России.

В ведомстве напомнили, что паспортный контроль всегда проходили граждане третьих стран (не Беларуси и не России). И получается, что белорусы стали жертвами нежелания российских пограничников разбираться в том, кто перед ним — белорус или житель другой страны: по данным погранслужбы, проверяются все прибывающие из Беларуси в Россию, потому что в толпе сложно выявить, у кого белорусский паспорт, а у кого — иностранный.

Станет ли паспортный контроль в российских аэропортах постоянным, зависит от договоренностей между министерствами иностранных дел России и Беларуси. Сейчас этот вопрос рассматривается на МИДов, сообщили в российской погранслужбе.

При этом, российская сторона подчеркнула, что с режимом «5 дней без визы», который введен декретом главы Беларуси, введение паспортного контроля не связано.

Белорусские пограничники не проверяют паспорта пассажиров внутренних авиарейсов Союзного государства, сообщил БЕЛТА заместитель пресс-секретаря Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

«Пограничный контроль на внутренних рейсах Союзного государства не осуществляется ни на вылет, ни на прилет», - сказал он.

Рейсы из Беларуси в Россию прибывают на правах внутренних рейсов. Кроме отсутствия паспортного контроля, других бонусов для белорусов это не приносило: условия в залах прилета этих рейсов обычно хуже, чем в международных.

Справка БДГ

Контроль на наземной границе между Беларусью и Россией был ужесточен с ноября 2016 года. В частности, через эту границу отныне запрещено проезжать гражданам третьих стран, так как там нет международных пунктов пропуска. Иностранные туристы могут попасть в Россию только через Латвию или пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области, который имеет статус международного, так как находится на стыке границ Беларуси, Украины и России.