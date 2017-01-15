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Россия вернула паспортный контроль для белорусов в аэропортах
16.01.2017 16:20 — Новости Общества | БДГ
Для белорусов, которые прилетают в Россию, вернули паспортный контроль. Белорусские пограничники заявили, что они документы у россиян не проверяют и проверять пока не планируют.
Информация о введении паспортного контроля для пассажиров рейса Минск-Москва появилась в соцсетях. «В аэропортах Москвы восстановлен паспортный контроль для прилетающих из Минска. Впервые с 1995 года», написал блогер Антон Мотолько. Часть его читателей подтвердила эту информацию. По их словам, «сканировали» и багаж, и паспорта.
Как минимум это приводит к тому, что время пребывания пассажиров в аэропорту увеличивается.
Паспортный контроль - это временная мера, связанная с тем, что зафиксировано много нарушений при пересечении границы из Беларуси,
В ведомстве напомнили, что паспортный контроль всегда проходили граждане третьих стран (не Беларуси и не России). И получается, что белорусы стали жертвами нежелания российских пограничников разбираться в том, кто перед ним — белорус или житель другой страны: по данным погранслужбы, проверяются все прибывающие из Беларуси в Россию, потому что в толпе сложно выявить, у кого белорусский паспорт, а у кого — иностранный.
Станет ли паспортный контроль в российских аэропортах постоянным, зависит от договоренностей между министерствами иностранных дел России и Беларуси. Сейчас этот вопрос рассматривается на МИДов, сообщили в российской погранслужбе.
При этом, российская сторона подчеркнула, что с режимом «5 дней без визы», который введен декретом главы Беларуси, введение паспортного контроля не связано.
Белорусские пограничники не проверяют паспорта пассажиров внутренних авиарейсов Союзного государства,
«Пограничный контроль на внутренних рейсах Союзного государства не осуществляется ни на вылет, ни на прилет», - сказал он.
Рейсы из Беларуси в Россию прибывают на правах внутренних рейсов. Кроме отсутствия паспортного контроля, других бонусов для белорусов это не приносило: условия в залах прилета этих рейсов обычно хуже, чем в международных.
Справка БДГ
Контроль на наземной границе между Беларусью и Россией был ужесточен с ноября 2016 года. В частности, через эту границу отныне запрещено проезжать гражданам третьих стран, так как там нет международных пунктов пропуска. Иностранные туристы могут попасть в Россию только через Латвию или пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Брянской области, который имеет статус международного, так как находится на стыке границ Беларуси, Украины и России.
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Для белорусов, которые прилетают в Россию, вернули паспортный контроль. Белорусские пограничники заявили, что они документы у россиян не проверяют и проверять...
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