МИНСК, 16 янв — Sputnik. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в понедельник дал поручение очистить от Минска снег за два дня, а Sputnik решил вспомнить предыдущий опыт городских властей в расчистке столицы.

Обильные снегопады в минувшие выходные пришли в республику. За сутки толщина снега только в столице выросла более, чем на десять сантиметров. Как следствие — проблемы и для пешеходов, и для автолюбителей. Убрать снег Шорец потребовал за двое суток .

"У нас есть возможность подключить к наведению порядка все субъекты хозяйствования независимо от формы собственности. Возможностей у административного ресурса достаточно — и у санитарно-эпидемиологической службы, и у МЧС, и у остальных", — потребовал Шорец на совещании в понедельник.

Градоначальник высказался о том, что нужно "заставить людей работать" — не только коммунальные службы, но и всех жителей столицы.

Горький опыт борьбы со снегом

Самый снежный день в истории современной Беларуси — снежный шторм "Хавьер" — накрыл Беларусь в 2013-м году. Снежный опыт того времени оказался самым неудачным — белорусы жаловались на бездействие властей и отсутствие снегоуборочной техники, а из республиканского бюджета Минтрансу и облисполкомам выделялись крупные компенсации.

Устранять последствия "Хавьера" в Беларуси и даже в Минске продолжали не одну неделю, а спустя некоторое время президент Александр Лукашенко объяснил, как в следующий раз следует поступать в подобных случаях.

"Недавно все охали-ахали, что снег выпал, особенно в Минске, видите ли, засыпало дворы домов, не выйти. И все ждут, когда приедут погрузчик, экскаватор (а сколько это стоит, никто не считает) и очистят дворы, дорогу, чтобы личный автомобиль выехал на трассу. Вот тут не люди опять виноваты, а мы виноваты, что мы не дали в руки лопаты и не заставили их чистить вокруг своих домов эти дорожки. Так надо организовать всех, пусть чистят", — сказал Лукашенко в апреле 2013-года.

От "Даниеллы" до "Алекса"

Следующие после "Хавьера" годы были сравнительно спокойными: снежных штормов не было, как и проблем с устранением последствий. В начале 2016-го на республику обрушились сразу несколько циклонов — "Даниелла" и "Эмма".

После одного из них намело так много снега, что столичные власти разослали всем минчанам смс-сообщения с просьбой убрать снег. Тогда это выражение стало настоящим мемом, а особо находчивые "убедительно рекомендовали убрать Мингорисполком". Но снег все же убрали — уборочная техника и эвакуаторы работали по всей столице.

К концу прошлого года в Минске поменяли правила благоустройства — например, теперь минские автовладельцы обязаны сами расчищать от снега место вокруг своих машин. Пока это требование горисполкома не очень активно выполняется.