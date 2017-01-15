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Кыргызстан принимает соболезнования из Беларуси по поводу авиакатастрофы под Бишкеком

16.01.2017 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Книга соболезнований будет открыта в посольстве Кыргызстана в Минске в память о жертвах авиакатастрофы под Бишкеком. Об этом сообщает БЕЛТА.

Выразить слова соболезнования в связи со случившейся около Бишкека авиакатастрофой можно будет 17 и 18 января с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

В Кыргызстане 17 января объявлен днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы. В этот день на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустят государственные флаги.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему коллеге из Кыргызстана, Алмазбеку Атамбаеву. Текст телеграммы размещен на сайте главы государства:

«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о крушении авиалайнера „Боинг-747“ в районе Бишкека, оборвавшем множество человеческих жизней. В эту тяжелую минуту мы разделяем с дружественным народом Кыргызстана боль и горе, причиненные трагедией. Выражаю искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».

Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing-747 турецкой авиакомпании ACT Airlines, совершавший рейс по маршруту Стамбул — Бишкек, разбился в нескольких километрах от аэропорта Манас неподалеку от столицы Кыргызстана.

Инцидент произошел за посадочной полосой аэропорта при посадке: воздушное судно рухнуло на село Дача-Суу. После падения оказались разрушены 15 домов. Как информирует пресс-служба МЧС Кыргызстана, число жертв катастрофы возросло до 37 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Книга соболезнований будет открыта в посольстве Кыргызстана в Минске. Также президент Беларуси направил телеграмму своему коллеге в Бишкек.

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