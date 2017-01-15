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Часть сбежавших иностранных студентов вернули в Беларусь. Сейчас они в СИЗО

16.01.2017 17:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Шесть иностранных студентов, которые приехали учиться в Витебский государственный технологический университет, в данный момент находятся за решеткой. Молодые люди пытались прорваться в Европу, незаконно пересекли границу, и теперь им грозит депортация. Тем временем милиция продолжает искать остальных сбежавших студентов.


Фото: Владимир Евстафьев

В 2016 году белорусские вузы впервые пригласили на учебу студентов из Бангладеш, но в ноябре-декабре те перестали появляться на занятиях. В Белорусском государственном экономическом университете из 48 иностранцев пропали 24, а в
Витебском государственном технологическом университете — 6 из 19. Руководство университетов обратилось в правоохранительные органы. Оказалось, молодые люди из Бангладеш приезжают в Беларусь, чтобы получить официальный статус, а затем пытаются легально и нелегально попасть в Евросоюз. Первую партию беглецов уже вернули на родину.

— Наши иностранные студенты пропали из университета на один день, потом появились и, как положено, вышли на занятия. Ведь первоначально никаких документов, подтверждающих, что они нарушили законодательство, не было. А чуть позже пограничная служба прислала письмо: зафиксировано, что 6 человек пересекли государственную границу. Они не имели права ехать в Россию, так как у них одноразовая виза, — комментирует TUT.BY Валерий Жизневский, первый проректор Витебского государственного технологического университета.

В Витебск приехали учиться в основном парни в возрасте 18−20 лет, но среди студентов из Бангладеш есть те, кому 25−26 лет. Они оплатили 50% за обучение на подготовительном отделении (около 600 долларов — Прим. TUT.BY), а потом бросились в бега в Россию. По возвращению в Витебск парни несколько дней ходили на занятия, а дальше их задержали и водворили в изолятор временного содержания.

— Пограничным управлением ФСБ России по Смоленской области при въезде в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь была остановлена машина на российских регистрационных номерах. Автомобилем управлял гражданин Таджикистана, в салоне находилось 6 граждан Бангладеш без въездной визы РФ. В ходе разбирательства было установлено, что они являются студентами подготовительного отделения Витебского государственного технологического университета. За нарушение миграционного законодательства они помещены в ИВС для дальнейшей депортации, — сообщила TUT.BY Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома.

Пока неизвестно, на сколько иностранцам запретят приезжать в Беларусь. А пока милиция продолжает искать остальных пропавших студентов из Бангладеш.

 — Наши на занятиях так и не появились, мы до сих пор не знаем, где они, — рассказывает TUT.BY Вера Слиж, пресс-секретарь Белорусского государственного экономического университета.

После такого побега университеты задумались, будут ли они в этом году приглашать студентов из Бангладеш на учебу.

— Конечно, определенная осторожность должна присутствовать. Министерство образования совместно с консульствами проводит консультации по выбору посредника, который осуществляет набор абитуриентов. Видимо, это должен быть более опытный человек, чтобы такая ситуация больше не повторилась, — отмечает Валерий Жизневский, первый проректор Витебского государственного технологического университета.

 
Теги: Витебск
 
 
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Шесть иностранных студентов, которые приехали учиться в Витебский государственный технологический университет, в данный момент находятся за решеткой. Молодые...

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