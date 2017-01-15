Погода предстоящей недели будет спокойной, сообщает республиканский гидрометеоцентр.





Со вторника до пятницы столбик термометра будет медленно опускаться. В понедельник днем будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит -3°С.-5°С.

Во вторник в Бресте будет также облачно и без осадков, утром — туман. Видимость 600−1000 метров. Температура днем составит -3°С.-5°С.

В четверг возможен снег. Утром и днем столбик опустится до -5°С.-7°С.

На Крещение, 19 января, утром столбик термометра опустится до -11°С, днем ожидается переменная облачность без осадков.