МИНСК, 16 янв – Sputnik. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий (миссия SEED) приступила сегодня к работе в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства энергетики.

В состав миссии вошли ведущие международные эксперты МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии. Белорусскую сторону представляют специалисты и эксперты профильных министерств и организаций.

"Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, обращаясь с приветственным словом к экспертам МАГАТЭ, поблагодарил секретариат агентства за организацию миссии и подчеркнул ее важность", – сообщили в Минэнерго.

Там отметили, что стороны согласовали регламент работы миссии и приступили к обсуждению вопросов. Работа миссии продлится до 20 января.

Начиная с 2007 года и по настоящее время в Беларуси состоялся ряд миссий МАГАТЭ, рабочих встреч, консультаций, семинаров, основной целью которых является содействие стране в разработке и совершенствовании национального законодательства в области использования ядерной энергии, развитии инфраструктуры ядерной энергетики и системы подготовки кадров для ядерной энергетической программы, добавили в Минэнерго.