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Минск подчеркивает важность SEED-миссии МАГАТЭ

16.01.2017 17:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв – Sputnik. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий (миссия SEED) приступила сегодня к работе в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства энергетики.

Минск подчеркивает важность SEED-миссии МАГАТЭ
© flickr.com/ Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
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В состав миссии вошли ведущие международные эксперты МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии. Белорусскую сторону представляют специалисты и эксперты профильных министерств и организаций. 

"Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, обращаясь с приветственным словом к экспертам МАГАТЭ, поблагодарил секретариат агентства за организацию миссии и подчеркнул ее важность", – сообщили в Минэнерго.

Там отметили, что стороны согласовали регламент работы миссии и приступили к обсуждению вопросов. Работа миссии продлится до 20 января. 

Начиная с 2007 года и по настоящее время в Беларуси состоялся ряд миссий МАГАТЭ, рабочих встреч, консультаций, семинаров, основной целью которых является содействие стране в разработке и совершенствовании национального законодательства в области использования ядерной энергии, развитии инфраструктуры ядерной энергетики и системы подготовки кадров для ядерной энергетической программы, добавили в Минэнерго.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты миссии приступили к работе в Минске в понедельник, они будут работать в Беларуси до 20 января.

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