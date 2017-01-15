16 января возле посольства Беларуси в Ереване прошла акция протеста против экстрадиции в Азербайджан российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина, которого месяц назад задержали в Минске. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Судя по видеозаписи с места акции, в ней участвовали несколько десятков человек. Они скандировали лозунги на армянском и развернули плакаты с надписями на трех языках: «Карабах не Азербайджан. Карабах независимая страна», «Не отдавайте дань политике Алиева», «Свободу Александру Лапшину» и другие.

Демонстранты хотели встретиться с послом Беларуси Игорем Назаруком, чтобы передать ему свое письмо. Однако глава дипмиссии не вышел к ним. Участники акции оставили письмо и плакаты у дверей посольства и удалились, скандируя «Позор, позор», сообщают «Новости Армении».

Один из демонстрантов рассказал корреспонденту издания, что акция будет носить «продолжительный характер».

— В письме в адрес посольства мы заявили о том, что Азербайджаном допущено нарушение прав человека. Если это мероприятие не даст результата, мы собираемся предпринять новые шаги, — сказал он.

За пару дней по этого, 12 января, Палата адвокатов Армении выразила официальное мнение, что выдача Александра Лапшина на основании запроса генпрокуратуры Азербайджана недопустима, поскольку противоречит «требованиям международных и национальных правовых актов, регулирующих данную сферу».

Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря по запросу Азербайджана. Блогер находится в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку. Азербайджан объявил путешественника в международный розыск за нарушение закона о госгранице и миграционного законодательства.

Азербайджан добивается высылки Лапшина. Генпрокуратура этой страны уже направила правоохранительным органам Беларуси документы, необходимые для экстрадиции.

Посол Беларуси в Азербайджане не исключил возможность высылки блогера в Баку, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона.

За задержанного вступился Израиль (у Лапшина два гражданства — России и Израиля. — Прим. TUT.BY). Официальный Иерусалим опасается, что если блогера экстрадируют в Азербайджан, он может получить большой срок за шпионаж. По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты. Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания.