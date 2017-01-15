|
Возле посольства Беларуси в Армении прошла демонстрация в поддержку задержанного в Минске блогера
16.01.2017 17:46 — Новости Общества | Tut.by
16 января возле посольства Беларуси в Ереване прошла акция протеста против экстрадиции в Азербайджан российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина, которого месяц назад задержали в Минске. Об этом
Судя по видеозаписи с места акции, в ней участвовали несколько десятков человек. Они скандировали лозунги на армянском и развернули плакаты с надписями на трех языках: «Карабах не Азербайджан. Карабах независимая страна», «Не отдавайте дань политике Алиева», «Свободу Александру Лапшину» и другие.
Демонстранты хотели встретиться с послом Беларуси Игорем Назаруком, чтобы передать ему свое письмо. Однако глава дипмиссии не вышел к ним. Участники акции оставили письмо и плакаты у дверей посольства и удалились, скандируя «Позор, позор», сообщают «Новости Армении».
Один из демонстрантов рассказал корреспонденту издания, что акция будет носить «продолжительный характер».
— В письме в адрес посольства мы заявили о том, что Азербайджаном допущено нарушение прав человека. Если это мероприятие не даст результата, мы собираемся предпринять новые шаги, — сказал он.
За пару дней по этого, 12 января, Палата адвокатов Армении
Напомним, известного российско-израильского путешественника и блогера Александра Лапшина
Азербайджан добивается высылки Лапшина. Генпрокуратура этой страны уже
Посол Беларуси в Азербайджане
За задержанного
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 января возле посольства Беларуси в Ереване прошла акция протеста против экстрадиции в Азербайджан российско-израильского блогера и путешественника Александра...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии