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В Витебской области намело сугробы до 34 см

16.01.2017 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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За трое суток по Витебской области выпало от одной до двух декадных норм осадков. Больше всего снега насыпало в Полоцке — его высота в этом городе составляет 34 см, сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды.

«Начиная с 13 января по области выпало от 11 до 24 мм осадков — это составляет 1−2 декадные нормы. В областном центре за это время выпало полторы декадные нормы осадков, высота снежного покрова выросла до 28 см. Меньше всего снега сейчас в Лынтупах Поставского района — 20 см, а больше всего в Полоцке — 34 см», — рассказали в облгидромете.

Что касается рекордов, то все они устояли. Самые высокие сугробы 16 января были в Витебске в 1986 году: тогда областной центр укутывало пушистое покрывало почти полуметровой толщины (46 см). А вот в 1988-м, 1998-м и 2007 годах в Витебске в этот день снега не было вовсе.

Сутки 16 января 1940 года вошли в историю Витебска как самые морозные. Тогда в городе был установлен абсолютный минимум январской температуры — столбик термометра опустился до отметки 40,6 градуса мороза. Самым теплым день 16 января был в 2007 году — 5 градусов со знаком плюс.

 
Теги: Витебск
 
 
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В областном центре за это время выпало полторы декадные нормы осадков, высота снежного покрова выросла до 28 см. Меньше всего снега сейчас в Лынтупах Поставского...

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