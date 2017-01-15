|
В торговом центре "Секрет" устраивают большую январскую распродажу
16.01.2017 18:23 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле пройдет неделя скидок. С 16 по 22 января десятки магазинов ТРЦ «Секрет» предоставят скидки до 70%,
Продавцы обещают скидки на одежду, обувь, детские и спортивные товары, аксессуары и украшения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продавцы обещают скидки на одежду, обувь, детские и спортивные товары, аксессуары и украшения.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии