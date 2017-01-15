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В торговом центре "Секрет" устраивают большую январскую распродажу

16.01.2017 18:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле пройдет неделя скидок. С 16 по 22 января десятки магазинов ТРЦ «Секрет» предоставят скидки до 70%, собщается на сайте торгово-развлекательного центра.

Продавцы обещают скидки на одежду, обувь, детские и спортивные товары, аксессуары и украшения.


 
Теги: Гомель
 
 
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Продавцы обещают скидки на одежду, обувь, детские и спортивные товары, аксессуары и украшения.

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