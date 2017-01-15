МИНСК, 16 янв – Sputnik. Сербский дизайнер Маринко Умицевич, который сшил туфли для будущей первой леди США Меланьи Трамп, не попадет на церемонию инаугурации президента, поскольку ему не открыли визу США, сообщил портал Balkan Insight .



© AP/ Marko Georgiev Сват Трампа приедет на открытие мемориала в Новогрудке

Ранее сообщалось, что обувная фабрика, принадлежащая боснийским сербам, сшила две пары туфель для Меланьи Трамп в знак поддержки ее мужа, которые ей доставили экспресс-почтой. Одна из них – белые туфли на шпильках – предназначалась как раз для церемонии инаугурации.

"Все было готово: смокинг, бабочка, даже подарки", – цитирует портал слова Умицевича.

По его словам, на церемонии инаугурации он собирался подарить Меланье "приглавке" (традиционную национальную обувь – ред.), а будущему главе Белого дома – ночную рубашку с национальным узором, чтобы он "вспоминал" дизайнера.

Дизайнер пояснил, что у него были планы касательно дальнейшего сотрудничества с семьей Трампов. "У дочери Трампа от первого брака своя обувная фабрика, я хотел заключить с ней несколько сделок. Поездка в Америку долгая и дорогая, я не хотел просто поехать туда без цели", – сказал он.

Как сообщается, Умицевич написал письмо с извинениями Меланье Трамп. Она, в свою очередь, отправила ему в подарок галстук и футболку, которая, как отмечает дизайнер, оказалась ему мала.

Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс. На церемонии будут присутствовать от 2 до 3 миллионов человек.