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Дизайнеру, сшившему туфли для Меланьи Трамп, не дали визу в США

16.01.2017 19:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв – Sputnik. Сербский дизайнер Маринко Умицевич, который сшил туфли для будущей первой леди США Меланьи Трамп, не попадет на церемонию инаугурации президента, поскольку ему не открыли визу США, сообщил портал Balkan Insight.

Дизайнеру, сшившему туфли для Меланьи Трамп, не дали визу в США
© AP/ Marko Georgiev
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Ранее сообщалось, что обувная фабрика, принадлежащая боснийским сербам, сшила две пары туфель для Меланьи Трамп в знак поддержки ее мужа, которые ей доставили экспресс-почтой. Одна из них – белые туфли на шпильках – предназначалась как раз для церемонии инаугурации.

"Все было готово: смокинг, бабочка, даже подарки", – цитирует портал слова Умицевича.

По его словам, на церемонии инаугурации он собирался подарить Меланье "приглавке" (традиционную национальную обувь – ред.), а будущему главе Белого дома – ночную рубашку с национальным узором, чтобы он "вспоминал" дизайнера.

Дизайнер пояснил, что у него были планы касательно дальнейшего сотрудничества с семьей Трампов. "У дочери Трампа от первого брака своя обувная фабрика, я хотел заключить с ней несколько сделок. Поездка в Америку долгая и дорогая, я не хотел просто поехать туда без цели", – сказал он.

Как сообщается, Умицевич написал письмо с извинениями Меланье Трамп. Она, в свою очередь, отправила ему в подарок галстук и футболку, которая, как отмечает дизайнер, оказалась ему мала.

Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс. На церемонии будут присутствовать от 2 до 3 миллионов человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс.

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