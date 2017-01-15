К выходным в Минске зальют все 48 открытых катков и 27 хоккейных коробок. Правда, среди них уже не будет популярных площадок на Октябрьской площади и у Национальной библиотеки. Мы узнали, почему теперь нельзя покататься в этих местах и где остались крупные бесплатные катки в центре и в районах.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Директор Минского городского учебно-методического центра физвоспитания населения Лариса Евсейчик говорит, что в этом году в центре единственным крупным бесплатным катком станет открытая площадка у Дворца спорта площадью примерно 30 на 80 метров. Ее оборудуют скамейками, чтобы можно было переобуться. Возможно, появится пункт сдачи вещей. Взять напрокат коньки взрослым здесь можно будет за 3,5 рубля, детские обойдутся в 2. Каток планируют залить в ближайшие три дня, чтобы к выходным люди смогли покататься в центре города.

А вот большие и популярные катки на Октябрьской площади и у Национальной библиотеки в этом году заливать не будут.

«На площадке у библиотеки, которая раньше заливалась, сейчас идут строительные работы. В связи с тем, что работает техника, туда и подъехать сложно — поэтому там лед не заливали. А возле Октябрьской площади катка не было уже третью зиму. Было много нареканий в связи с тем, что там на проспекте идет большой трафик машин», — говорит Евсейчик.

По ее словам, каток также мешал людям, которые приходили на мероприятия во Дворце Республики. Подвоз воды, уборку тоже было трудно осуществлять. В итоге «приняли решение, что это не очень удобное место».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Главный специалист из управления спорта и туризма Мингорисполкома Дмитрий Кручинин поясняет, что на Октябрьской площади лед заливать больше не будут никогда по решению Мингорисполкома.

По словам специалистов, неплохие катки есть не только в центре, но и в районах, где тоже проходят массовые мероприятия, а лед поддерживают в хорошем состоянии. Хотя по сравнению с прошлым годом, в 2017-ом количество залитых площадок сократилось с 70 до 48.

«Сложная экономическая обстановка, поэтому от некоторых отказались. Там где лед 10 на 20 метров — это ж не каток, это так, площадка залитая водой. Поэтому решили, что будем делать катки с освещением и музыкальным сопровождением», — объясняет Кручинин.

Например, подобные крупные районные катки можно найти по этим адресам:

Фрунзенский район — ул. Бурдейного, 23.

Октябрьский район — ул. Жуковского, 11.

Партизанский район — бульвар Тракторостроителей, 4.

Ленинский район — ул. Фабричная, 7.

Московский район — пр-т Газеты Звязда, 61.

Первомайский — ул. Пономарева, 11.

Советский район — ул. Беды, 9 и хоккейная коробка во дворике БНТУ.

Заводской район — ул. Ташкентская, 19 (платный открытый мобильный каток на Чижовка-Арене).

Цена проката коньков в разных районах варьируется, но в основном это 4−5 рублей.

Как правило, около общеобразовательных школ тоже работают катки. Там, по словам, Евсейчик, можно будет попросить для детей коньки в школе. Правда, их количество будет ограничено.