﻿ Приглашаем к участию в конкурсе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Приглашаем к участию в конкурсе

16.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Совет министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) организовал международный конкурс на лучшее журналистское произведение о вооруженных силах стран Содружества. Конкурс приурочен к 25‑летию со дня образования СМО СНГ, которое отмечается в 2017 году. Цель творческого состязания — развитие многостороннего военного сотрудничества государств Содружества, направленного на поддержание совместной безопасности и взаимопонимания между народами.

Конкурс посвящен популяризации будней армии и флота, многостороннему военному сотрудничеству в формате СНГ, деятельности Совета министров обороны. Участниками могут стать журналисты, у которых опубликованы в печати, переданы по телевидению и радио, размещены в Интернете до 1 марта 2017 года статьи, интервью, репортажи, очерки и материалы других жанров.

Материалы и данные авторов (наименование СМИ, должность, фамилия, имя, отчество участника, контактные телефоны) необходимо направлять в Секретариат СМО СНГ до 15 марта 2017 года по адресу: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 41 и на электронную почту ccmo@mail.ru.

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совет министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) организовал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Экзамен для водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика