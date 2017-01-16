Совет министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) организовал международный конкурс на лучшее журналистское произведение о вооруженных силах стран Содружества. Конкурс приурочен к 25‑летию со дня образования СМО СНГ, которое отмечается в 2017 году. Цель творческого состязания — развитие многостороннего военного сотрудничества государств Содружества, направленного на поддержание совместной безопасности и взаимопонимания между народами.

Конкурс посвящен популяризации будней армии и флота, многостороннему военному сотрудничеству в формате СНГ, деятельности Совета министров обороны. Участниками могут стать журналисты, у которых опубликованы в печати, переданы по телевидению и радио, размещены в Интернете до 1 марта 2017 года статьи, интервью, репортажи, очерки и материалы других жанров.

Материалы и данные авторов (наименование СМИ, должность, фамилия, имя, отчество участника, контактные телефоны) необходимо направлять в Секретариат СМО СНГ до 15 марта 2017 года по адресу: 125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 41 и на электронную почту ccmo@mail.ru.

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