На днях военнослужащие-водители 127‑й гвардейской бригады связи (территориальной), призванные в армейский строй в ноябре минувшего года, прошли первое ратное испытание на профессиональную пригодность — совершили 50‑километровый марш в составе организованной транспортной колонны.

…Морозным январским утром автомобильная колонна в составе двух десятков военных машин выстроилась в парке бригады. Тут же и представители военной автомобильной инспекции Барановичской военной комендатуры — в готовности сопровождать колонну воинов‑связистов.





Накануне опытные офицеры бригады провели не один час занятий с водителями в классах и парке соединения. Гвардейцы изучали особенности эксплуатации военной техники, устройство агрегатов, требования безопасности, правила обращения с техническими жидкостями, особенности заполнения путевых листов.

Однако сейчас и невооруженным взглядом видно, что парни немного волнуются. Участники марша советуются друг с другом, интересуются у старших машин нюансами предстоящего маршрута.

Наконец инструктаж проведен, с подробностями указано на моменты, которым стоит уделить повышенное внимание. Проверены состояние здоровья каждого военнослужащего и исправность автомобильной техники, задействованной в предстоящем марше.

— Скоро вы разъедетесь по узлам связи нашего соединения. И должны быть готовы отправиться в рейс при любых обстоятельствах, в любую погоду. Сложные климатические условия станут не лишним испытанием на марше. Желаю вам успеха, — напутствовал молодых водителей заместитель командира 127 брс(т) гвардии подполковник Дмитрий Фастенков. — Уверен, вы справитесь!

И вот прогреты двигатели, включены фары, проверена связь в колонне. По сигналу гвардии подполковника Фастенкова колонна трогается. Выезд из части обеспечивают регулировщики, ими же осуществляется помощь в преодолении перекрестков.

Вскоре колонна выходит на достаточно широкую и не загруженную транспортом асфальтированную дорогу. Водители тщательно выдерживают установленные дистанцию и скорость движения.







Погодные условия способствовали соблюдению скоростного режима — колонна преодолевала всю дистанцию маршрута со скоростью около тридцати километров в час.

Наконец добираемся до привала в лесном массиве. Водители под руководством старших машин проводят контрольный осмотр автомобилей. Через несколько минут движение возоб­новляется.

Едва отъехали, старшие машин по рации неожиданно получают команду: «Химическая тревога!». Отработке действий водителей по сигналу, как и созданию имитации химического заражения местности, своевременно поспособствовал начальник инженерной службы бригады гвардии майор Андрей Чеботарь. Колонну поглощает густой белый смог дымовых шашек, на расстоянии двухсот метров армейских машин практически не видно… Но благодаря умелым действиям молодых водителей поток автомобилей не меняет вектор движения, строго следуя по намеченному маршруту.

…Еще десяток километров — и колонна возвращается в часть. Гвардии подполковник Дмитрий Фастенков доволен действиями проэкзаменованных водителей. Гвардейцы успешно справились с поставленной задачей.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора