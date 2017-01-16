Обильные снегопады, обрушившиеся на республику в последние дни, сильно осложнили жизнь. Затруднена работа общественного транспорта, во дворах такая снежная каша, что автомобилям не разъехаться, людям пенсионного возраста и молодым мамам с колясками не пройти и нескольких шагов без посторонней помощи. Одним словом, пришла настоящая зима.





Несмотря на принимаемые меры по расчистке дворовых территорий и автомобильных дорог, коммунальные службы все же не справляются с такими обильными осадками. Именно в такие сложные дни на помощь коммунальщикам приходят военнослужащие.

По просьбе руководства ЖРЭУ Первомайского района столицы в прошедшее воскресенье на улицы микрорайона Великий Лес для оказания помощи в расчистке территории от снега вышли военнослужащие 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. С основной задачей — расчистить пешеходные дорожки, дворовые территории возле домов, где проживают в основном люди пенсионного возраста, которым трудно самим бороться со стихией. Также гвардейцы навели порядок на мемориальных комплексах, посвященных защитникам Отечества.

Гвардии подполковник Сергей Корнев