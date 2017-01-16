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В рамках международного военного сотрудничества
16.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Вчера министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков провел встречу с министром-координатором по вопросам безопасности Республики Эквадор Сесаром Навасом , находившимся в нашей стране с рабочим визитом.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего военного сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Эквадор. Стороны выразили обоюдное удовлетворение возможностью обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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Вчера министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков провел встречу...
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