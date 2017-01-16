Вчера министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков провел встречу с министром-координатором по вопросам безопасности Республики Эквадор Сесаром Навасом , находившимся в нашей стране с рабочим визитом.



В ходе встречи был обсужден ряд вопросов о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего военного сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Эквадор. Стороны выразили обоюдное удовлетворение возможностью обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.