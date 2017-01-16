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В числе лучших

16.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Несомненно, костяк любого коллектива военнослужащих — это Офицерское собрание. Без него была бы невозможна передача традиций, бесценного опыта одного поколения другому. И по тому, как организована работа Офицерского собрания, можно судить о морально-психологическом климате, нравственной обстановке в воинской части в целом.

Уже не первый год коллектив 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка удерживает почетную позицию в тройке лидеров конкурса на звание лучшего Офицерского собрания воинских частей и соединений Вооруженных Сил. В 2015 году он уверенно занял первое место, в минувшем году — второе. Примечательно, что в числе призеров конкурса надежно «прописались» воинские части Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Как отметил председатель Офицерского собрания 83 оиаэп командир полка полковник Василий Бакач, от стараний и усилий каждого офицера зависит общий результат.

— Я не покривлю душой, если скажу: вверенный мне коллектив отлично справляется с задачами по предназначению. И немалую роль в этом играет Офицерское собрание, — заверил командир полка.

В настоящее время полк активно сотрудничает со многими общественными объединениями и организациями Могилевской области и города Бобруйска, оказывает шефскую помощь учреждениям образования Быховского и Дрибинского районов, организует мероприятия военно-патриотического характера с целью популяризации службы в Вооруженных Силах, агитации юношей к поступлению в военные вузы.


Лейтенант Виктор Тункевич

 
 
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Несомненно, костяк любого коллектива военнослужащих — это Офицерское собрание. Без него была бы невозможна...

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