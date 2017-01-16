В Национальной академии наук Беларуси прошла презентация Года науки. Были представлены основные направления и приоритеты развития на 2017 год, наиболее важные проекты белорусских ученых в различных областях знаний.

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Как подчеркнул в своем выступлении председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, нынешний год будет проходить под девизом «Год науки — экономике». Поэтому особое внимание будет уделяться внедрению разработок в производство.

Уже сейчас около 85 % инвестиций, направляемых в науку, идет на исследования прикладного характера. Только за последнюю пятилетку выполнено более 7,5 тысячи договоров с заказчиками на создание научно-технической продукции на общую сумму свыше 609 млрд неденоминированных белорусских рублей. Подготовлено более 1.000 инновационных проектов.

Сегодня белорусским ученым многое под силу. При их непосредственном участии создаются инновации мирового уровня, успешно развиваются наукоемкие отрасли — аэрокосмическая, биотехнологическая, атомная энергетика. Модернизируются предприятия оборонного сектора, химической промышленности, сельского хозяйства и многие другие.

Создается новый спутник дистанционного зондирования Земли, в Антарктике вскоре появится белорусская полярная станция. Формируется научно-технологический парк «БелБиоград», призванный обеспечить реализацию полного цикла — от исследований и разработок до производства наукоемкой продукции. Продолжается практическая работа над созданием новых беспилотников и электромобилей, экранов противометеорной защиты для космических аппаратов, новых марок стали, уникальных лекарств, общенациональной системы идентификации товаров.

В гуманитарной сфере идет подготовка к изданию книги «25 лет Республике Беларусь» и пятитомника белорусской философской мысли, готовится празднование юбилеев классиков отечественной литературы Якуба Коласа и Янки Купалы.

Нам есть чем гордиться и в области фундаментальных исследований. По итогам 2016 года определены лучшие разработки белорусских ученых, в числе которых новый метод анализа сложных изображений больших размеров, разработанный сотрудниками Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси: он помогает выявлению онкологических заболеваний на самой ранней стадии. Отмечена также совместная работа ученых Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси и Института физиологии НАН Беларуси, которые добились принципиально важных результатов в решении проблемы регенерации нервных клеток.

Михаил Дубравин, «Ваяр»,фото предоставлено пресс-центром Национальной академии наук Беларуси